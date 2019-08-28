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Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

28.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ürettiği fazlasıyla güçlü ağrı kesiciler nedeniyle çok sayıda kişiyi opioid bağımlısı haline getirmekle suçlanan ABD'li ilaç üreticisi Purdue, yaklaşık 2 bin davayı toplamda 10 ila 12 milyar dolarlık bir uzlaşma bedeli ödeyerek kapatmaya çalıştığı belirtildi.

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

ABD'li milyarder Sackler ailesine ait olan Purdue şirketinin ürettiği OxyContin ilacını kullanan çok sayıda kişinin afyon bağımlısı haline geldiği ve ilacın, gerekli düzeylerden çok daha fazla dozda opioid içerdiği iddia ediliyor.

BBC'ye yazılı bir açıklama yapan Purdue şirketi 'küresel bir çözüm' bulmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etse de uzlaşma bedelleri konusunda yorum yapmayacağını söyledi.

ABD'li yayıncı kuruluş NBC'nin haberine göre milyarlarca dolarlık uzlaşma kapsamında Sackler ailesinin Purdue'deki kontrol hisselerinden feragat etmeleri de olasılıklar arasında.

Ancak Reuters haber ajansı Purdue şirketinin şu ana kadar herhangi bir uzlaşma sağlayamadığını aktarıyor ve görüşmelerin sonuçsuz kalabileceğini belirtiyor.

Purdue, Ekim ayında başlayacak olan 2 bini aşkın opioid davasında suçlanan ağrı kesici üreticisi şirketlerden birisi.

Eyaletlerin, şehir ve kasaba yönetimlerinin davacı konumunda olduğu dosyalarda ilaç şirketleri bağımlılık yapan güçlü ağrı kesicilerin satışını artırmak için kamuoyunu aldatıcı satış stratejileri uygulamakla ve ABD'yi bir ağrı kesici bağımlılığına sürüklemekle suçlanıyorlar.

GÜNDE 130 ÖLÜM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre ABD'de her gün ortalama 130 kişi aşırı dozda ağrı kesici aldığı için hayatını kaybediyor.

İlaç şirketi Purdue ise OxyContin ilacının kamu kuruluşları tarafından tasdik edilip onaylandığını söylüyor ve ilaç kutusu üzerinde uyarıların bulunduğunu ifade ediyor.

Sackler ailesi ise Purdue şirketinin etkin olmayan yönetim kurulu üyeleri olduklarını belirtiyorlar. Aileden yapılan açıklamalarda OxyContin satışı ve pazarlaması stratejileri konusunda sadece idari birimlerden gelen rutin onay taleplerinin yerine getirildiği belirtiliyor.

Pazartesi günü bir diğer ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson Oklahoma'daki ağrı kesici bağımlılığını artırdığı gerekçesiyle 572 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Johnson & Johnson, mahkeme kararını temyize götüreceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ağrı kesici PURDUE Uzlaşma

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