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Bağımlılıkla kararlı mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Uyuşturucu bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri hâlini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Bağımlılıkla kararlı mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele kapsamında Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Uyuşturucu bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri hâlini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı GADEM ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine ferdî ve grup danışmanlığı hizmeti veren GADEM, bir yandan da yasa dışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmaları hayata geçiriyor. Toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadeleyi mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdüren GADEM, Yıldırım’da okul müdürleri ve rehber öğretmenler, Gürsu’da Somuncu Baba Mustafa Gündoğan Kız Kur’an Kursu öğrenci ve velileri ile Sabiha Ahmet Yıldız Kur’an Kursu velileri ile bir araya geldi.
Toplantılarda GADEM uzmanları tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, madde bağımlılığının sağlığa olan etkileri, bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum yapıldı.

Bağımlılıkla kararlı mücadele

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