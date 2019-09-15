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Bağımlılıkla mücadele için İBB'de daire başkanlığı kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı" kurulmasına oy birliğiyle karar verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, uyuşturucu madde kullanımına karşı etkin mücadele verilmesi amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı" kurulması kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, İBB Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'un imzasıyla 13 Mayıs 2019 tarihli toplantıda, daire başkanlığı kurulması teklif edildi.

Teklifte, önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsurunun, uyuşturucu maddeye ulaşabilirliliğin engellenmesi olduğu belirtilerek, "Uyuşturucu madde ile hiç tanışmamış kişilerin korunması ve madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bu itibarla toplumun huzur ve güvenliğini derinden sarsan özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteren uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirlerinin alınması özellikle gençlerin ve bütün vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir." denildi.

Hukuk ile Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonları, daire başkanlığının kurulması teklifini olumlu bularak rapora dönüştürüp İBB Meclisi'nin eylül toplantılarında gündeme sevk etti.

"Sosyal bir kamu hizmeti niteliğinde olan bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetlerinin yerine getirmesi gerektiği" vurgulanan rapor İBB meclisinde görüşüldü.

Yapılan oylamada karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Böylece İBB bünyesinde, "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı" kurulmuş oldu.

Başkanlık bünyesinde kurulacak alt birimlerle kent genelinde uyuşturucu madde bağımlılığıyla etkin mücadele yürütülecek.

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