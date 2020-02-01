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Bağımlılıkla mücadele için toplanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer başkanlığında toplandı.Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyesi kurumların yetkilileri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Bağımlılıkla mücadele için toplanıldı

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer başkanlığında toplandı.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyesi kurumların yetkilileri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında sunum yaptı. İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele hedeflerinin yanı sıra bu yönde Mudanya’da yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Faik Oktay Sözer, bağımlılıkla mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve vatandaşların da taşın altına ellerini koyması gerektiğini söyledi.

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