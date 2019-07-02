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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu, (BMYK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

ANKARA, (DHA)- BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu, (BMYK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek. 14 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeniden oluşturulan Kurul’da; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yer aldı.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede gelinen nokta değerlendirilecek ve öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları masaya yatırılacak. Toplantıda 'Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı' karara bağlanacak ve zararlı dijital oyun içeriklerine yönelik tedbirler de müzakere edilecek.

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