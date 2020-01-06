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  4. Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele maksadıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bünyesinde uzman ofisleri, ek binaların devreye girmesiyle hizmet alanını daha da genişletti.Dünyada 247 milyon kişi, AB ülkelerinde 88 milyon kişi ve Türkiye’de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediği şeklindeki veriler, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele maksadıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bünyesinde uzman ofisleri, ek binaların devreye girmesiyle hizmet alanını daha da genişletti.
Dünyada 247 milyon kişi, AB ülkelerinde 88 milyon kişi ve Türkiye’de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediği şeklindeki veriler, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Uyuşturucu madde ile mücadele noktasında toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında örnek bir adım atarak, Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni (GADEM) hizmete açmıştı. Doğanbey Mahallesi’ndeki sivil mimarlık örneği yapılarda hizmet veren GADEM, kurulduğu günden bu yana 1500 bağımlı ile 8275 görüşme, bağımlı yakını ile de 6230 görüşme yaptı. Bunun yanında 1081 bağımlı yakınına aile eğitimi verildi, bağımlılıkla mücadele eden gençlerimizi sosyal hayata intibak etmeleri için 101 genç kültürel ve sosyal faaliyetlere yönlendirildi. Ayrıca 1263 bağımlı, AMATEM ve ÇEMATEM’e tıbbi tedavileri için yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehrin genelinde 183 ayrı noktada seminer verilerek, 18 bin 500 kişiye ulaşıldı.
GADEM’in yüklendiği sosyal sorumluluk her geçen gün daha da artarken, hizmet binalarının yetersiz kalmasıyla devreye Büyükşehir girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından GADEM’in bahçesine iki ek bina kazandırıldı. Bünyesinde uzman ofisleri, aile eğitim salonu ve sosyal etkinlik alanlarının da bulunduğu ek binalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın madde bağımlısı bireyler ve aileleriyle bir araya geldiği etkinlikle hizmete açılmış oldu. Bağımlılığın sadece kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkilediğini ifade eden Başkan Aktaş, toplumsal olan bu soruna karşı herkese görevler düştüğünü vurguladı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan GADEM ile 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele edildiğini hatırlattı.
Mücadelede yalnız değilsiniz
Hizmete alınan ek binalar ile hizmet kalitesinin daha da artacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bize başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerimize görüşme ve grup danışmanlığı hizmeti vererek sosyal iyileştirme sürecini destekliyoruz. Danışan ve ailelerine ayaktan iyileştirme sürecinde vermiş olduğumuz danışmalık hizmetlerimiz ve sosyal yaşama uyum çalışmalarımızı tamamen ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çağımızın en büyük vebasından olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Belediyemizin asli görevleri içerisinde yer almayan madde bağımlılığı ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. Unutmayalım, bir şehri imar ederken nesli ihmal edersek, o nesil gün gelir o şehri imha eder. Bu yüzden diyoruz ki, madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz, Büyükşehir yanınızda” diye konuştu.

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