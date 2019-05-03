Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin proje üreten gençler ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençler arasında bağımlılığa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması 2019 Türkiye Finali Ödül Töreni ve Çocuk Şenliği düzenlendi. Sepetçiler Kasrında düzenlenen ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmaya Türkiye'nin 81 ilinden 185 bin 763 gencin, bağımlılıklarla mücadeleye ilişkin yaptığı eserle katıldığını belirtti. Öztürk, "Bu yarışma, gençlerin berrak zihinlerinde bağımlılıkla mücadele temasının yer alması hayatları boyunca hem kendilerine hem de çevrelerinde yaşayan bireylere bağımlılıkla mücadelede bir mihenk taşı oluşturacak. Bu yarışmaya katılan her eser bizim için çok değerli." diye konuştu. Genç yaşta bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili bir şeyler üretebilmenin ve üretilen eseri bir yarışmaya sokmanın çok değerli olduğunu ifade eden Öztürk, bağımlılıklarla mücadelenin erken yaşta başlatılıp, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Bunlar da ilginizi çekebilir Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var! Güneş enerjisi ile maket köprüyü aydınlattılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de bağımlılık halinin hem bireysel hem de toplumsal olarak içinde bulunulan toplumu tehdit eden en önemli problemlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bağımlılıklarla mücadelenin bireysel, toplumsal ve kamu düzeyinde yapılması gerektiğine işaret eden Bilgili, şöyle konuştu: "Bağımlılıklarla mücadelenin özü sivil toplumdur. Onun için hep beraber bütün kamu kuruluşları olarak Yeşilay Cemiyetimizin yürüttüğü mücadelenin etrafında lojistik olacağız. Onun etrafında kenetleniyoruz ve bu şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu yüzden bu mücadelenin artarak, hızlanarak, bir strateji doğrultusunda devam etmesi gerekir." - "Bağımlılıkla mücadelenin en önemli safhası eğitim sürecidir" Bilgili, Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 9 yıldır sürdürülen yarışmanın önemli bir noktaya geldiğini, 6 yıl boyunca sadece İstanbul'da gerçekleştirilen yarışmanın son 3 yıldır yurt sathına yaydıklarını kaydetti.

Öğrencilerin bu yarışmayla iki şeyi başardıklarını belirten Bilgili, "Birincisi, kabiliyetini ve kreatif bir iş ortaya koymuş oluyor ama bunu çok kutsal bir tema etrafında yapıyor. Dolayısıyla bu Yeşilayımızın sürdürdüğü bireysel ve toplumsal mücadeleye sanatsal bir katkı yapmış oluyor. Yeşilay Kulüplerimiz bütün hızıyla çalışmaya devam ediyor. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli safhası eğitim sürecidir. Çünkü bu alışkanlıklar da eğitim sürecinde ediniliyor. Onun için en büyük ve anlamlı mücadele eğitim sürecinde yapılmalıdır. Bu mücadelemiz devam edecek. Çünkü bağımlılık hali en kötü haldir." değerlendirmesini yaptı. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise nesillerin zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı olduklarında sağlıklı bir geleceğin inşa edilebileceğini, ülkenin müreffeh bir düzeye taşınabileceğini söyledi. Çelikcan, yarışmaya rekor düzeyde bir katılım gerçekleştirildiğinin ve öğrencilerin çok güçlü eserler sunduklarının altını çizdi. - Dereceye giren 19 eser ödüllendirildi

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmada, Türkiye çapındaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı "görsel eser" ve "edebi eser" kategorilerinde dereceye giren 19 eser, ödüllendirildi. Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, lise "görsel kategori" birincisi İdil Dilara Kahramanoğlu ve ilkokul "edebi kategori" birincisi Beyzanur Berrak Kahya'ya ödülünü takdim etti. Sahneye oğlu Sadık Eymen Albayrak ile çıkan Esra Albayrak, "Yeşilay için bu yarışmayı düzenlemek bir mesuliyet. Gençlerimizin bu yarışmaya katılması çok büyük bir irade gerektiriyor. O yüzden daha büyük teşekkürü buradaki yavrularımıza, gençlerimize ve onları destekleyen öğretmenlerimize, müdürlerimize, idarecilerimize göndermek istiyorum. Biraz önce bir gencimizin videosundan doğrusu çok etkilendim. Gençler bu işi daha iyi yapıyorlar, onlarla birlikte yapalım. Yeşilay çatısı altında sizlere bir yer olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. Yarışmada daha önceki senelerde kazandıkları tecrübenin bu yıl beklentiyi yükselttiğini dile getiren Albayrak, çocuklarından birinin de bu yıl yarışmaya katıldığını fakat dereceye girmediğini söyledi.