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Bağımlılıklardan kurtulmak için ilk adımı atın

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Psikiyatri Uzmanı Dr.

Bağımlılıklardan kurtulmak için ilk adımı atın

Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Tukuş, bağımlılıkların aşılabileceğini ifade ederek, “Bağımlılıklardan kurtulmak bir süreç, önemli olan ilk adımı atmaktır” dedi.
Dünyada milyonlarca insan, alkol ve uyuşturucu maddenin yanı sıra, ilaç, kumar ve benzeri bağımlılıklar yaşayabiliyor. Bağımlılıklar hakkında bilgi veren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Tukuş, bağımlılıkların tedavi yöntemi ile aşılabileceğini söyledi. Uyum sağlamada güçlük çekme, depresyon, yalnızlık hissi gibi duyguların insanları bağımlılığa ittiğini ifade eden Tukuş, bağımlılıkların aşılabilmesi için ilk önce sebebin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Merak duygusunun da bağımlılığa neden olan unsurlar arasında yer aldığını kaydeden Tukuş, bağımlılıkların aşılabilmesinde en önemli hususun bireyin bu adımı kendisinin atması ile olabileceğini belirtti.

“Bağımlı kişilerin genelde bir arayış içinde oldukları görülüyor”
Bağımlılıkların insan sağlığına zarar verdiğini dile getiren Dr. Tukuş, “Bağımlılıklar, insan sağlığını ve gelişimini tehdit eden faktörlerin içinde maalesef oldukça önemli bir yere sahip. Bağımlı kişilerin genelde bir arayış içinde oldukları görülüyor. Hızla değişen, gelişen dünya ve insan ilişkileri, bireyin hayatının istediği gibi gitmemesi, değişen dünyaya ayak uyduramama, içindeki dünyaya uyum sağlamada güçlük çekme, depresyon, yalnızlık hissi bağımlıların genelde sık rastladığımız nedenleri arasındadır. Diğer yandan hastalarımız arasında hayatları yolunda gitmesine rağmen merak ve boşluk içinde olduklarından hayatın anlamsız gelmesi durumunda da bağımlı olan hastalarımız mevcut” dedi.

“Bağımlılıklardan kurtulmak bir süreç, önemli olan ilk adımı atmaktır”
Tedavi sürecinde insanların bağımlılığa yönelmesinin nedeninin araştırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Tukuş, “Ünitemizde bağımlılığı tek başına ele almıyoruz. Önce kişinin neden bağımlı olduğunu, onu buna iten nedenleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bağımlılık tedavisine başlamadan önce bağımlılığın şiddetini ölçüyoruz. Bağımlı insanlar zamanla sosyal hayattan uzaklaştıkları gibi yakın çevresindeki kişiler, özellikle aileleri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. En çok rastladığımız ve tedavi ettiğimiz bağımlılıklar; sigara, tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve ilaç bağımlılığı. Bağımlılıklardan kurtulmak bir süreç önemli olan ilk adımı atmaktır. İlk adımı atın sonrakileri beraber atalım” diye konuştu.

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