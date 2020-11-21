HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağımlının üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı

Bağımlının üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı

21.11.2020 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin şüphelenerek üst araması yaptığı şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Ahmet Ç., isimli şahsı durdurup üst araması yaptı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin şüphelenerek üst araması yaptığı şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Ahmet Ç., isimli şahsı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde uyuşturucu maddeyi A.S. isimli şahıstan aldığını söyledi. Şahsın Selahattin Eyyübi Mahallesindeki evine baskın düzenleyen asayiş polisi, komodin ayaklarına gizlenmiş çok sayıda paketlenmiş metanfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Kuyumcu tedarikçisi dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendiKuyumcu tedarikçisi dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Yeni fotoğraf! İşte son hali...

Yeni fotoğraf! İşte son hali...

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Bir ilçeyi susuz bıraktılar! Belediye Başkanı isyan etti

Bir ilçeyi susuz bıraktılar! Belediye Başkanı isyan etti

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de kahreden olay! 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuktan acı haber! Ailesi sinir krizi geçirdi

Görünce inanamadılar! Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi

Görünce inanamadılar! Sadece 2 gün yaşayabildi

İzmir'de kapkaççı dehşeti saniye saniye kamerada

Kuyumcu tedarikçisi dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Bu görüntüler Taksim'den! Restoranların önü doldu taştı

Bu görüntüler Taksim'den! Kalabalık oluştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.