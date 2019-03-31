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Bağımsız aday Anastasia: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), "Kazanmayı düşünüyoruz ama kararı halk verecek.

Bağımsız aday Anastasia: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), "Kazanmayı düşünüyoruz ama kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım" dedi.
Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan 1053 numaralı sandıkta, eşi Ayhan Çetinkaya ile birlikte kullandı.
Oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Anastasia Petrova Çetinkaya, rakiplerine başarı diledi. Petrova Çetinkaya, "Seçimlerde herkese başarılar diliyorum. Ülkemize ve Alanya'mıza hayırlı olsun. Biliyorsunuz umudumuz büyük ve tabii ki bu yola kazanmak için çıktık. Ama ne olursa olsun kararı halk verecek. 31 Mart'tan sonra biz yine devam edeceğiz ve Alanya için çalışacağız. Kazanmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun" dedi.

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Bağımsız aday Anastasia: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktımBağımsız aday Anastasia: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım

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