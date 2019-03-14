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Bağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

BURSA'da Yenişehir ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, doktor önlüğü giyerek miting yaptı; katılanların şeker, tansiyonve ve ateşini ölçtü.

Bağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtü

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)- BURSA'da Yenişehir ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, doktor önlüğü giyerek miting yaptı; katılanların şeker, tansiyonve ve ateşini ölçtü.
Bursa'da Yenişehir ilçesi bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor önlüğü giyerek, ilçe meydanında toplanan 20 kişilik gruba seslendi. Şahan, ilçesinde seçimlerle ilgili 3 ittifak olduğunu dile getirdi. Mitinge katılanlara, 'İttifak savar' ve 'İttifak son' yazan, sembolik ilaç kutuları dağıtan Şahan, vatandaşların şekerini, tansiyonunu ve ateşini ölçtü.
Baki Şahan yaptığı konuşmada, "İlçemizde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı seçimlere giriyor. Bir de Yenişehir İttifakı adı altında bir aday daha çıktı. Yenişehir'de ittifaktan geçilmiyor. Biz ittifakları geçin Baki Şahan'ı seçin diyoruz. İnsanlarımızın nabzını tansiyonu ölçtük ve iki adet ürün verdik. İttifak savar ve ittifak son. İttifak savarlarımızın içinde kolonya, ittifaka son ilacında şekerleme bulunmakta. Amacımız insanları bir nebze gülümsetmek. Seçmenlere ittifakların sonunun olduğunu göstermektir” dedi. Şahan, daha önce imam kıyafeti giyerek bir miting gerçekleştirmişti.

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Bağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtüBağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtüBağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtüBağımsız aday doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtü

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