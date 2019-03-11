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Bağımsız adaydan bisikletli seçim çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

ADANA'dan 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediyesi başkan adayı olan zabıt katibi Cem Akarsu (38), seçim çalışmalarını diğer adayların harcadıkları yüksek miktarların aksine bisikletiyle evde hazırladığı broşürleri dağıtarak hiç para harcamadan yaptığını söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'dan 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediyesi başkan adayı olan zabıt katibi Cem Akarsu (38), seçim çalışmalarını diğer adayların harcadıkları yüksek miktarların aksine bisikletiyle evde hazırladığı broşürleri dağıtarak hiç para harcamadan yaptığını söyledi. Yerel yönetimlerin başarılı olmasının ülke adına hayati önem taşıdığını söyleyen Cem Akarsu, bundan dolayı belediye başkan adayı olmaya karar verdiğini ve herhangi bir partinin adayı olmak yerine yoluna bağımsız devam etmeyi uygun bulduğunu vurguladı. Seçim kampanyasını yürütürken diğer belediye başkan adaylarının aksine yüksek miktarlarda para harcamadığını belirten Akarsu, bisikletiyle kentin 14 ilçesini gezerek evde hazırladığı broşürleri dağıttığını ve Adanalı vatandaşlarla bire bir görüşerek projelerini anlattığını vurguladı. 'YÜZDE 30-35 ARASI OY BEKLİYORUM' Bisikletiyle son olarak Seyhan ilçesini gezdiğini belirten Akarsu, "İnsanlara gerçek ve doğru hizmetin bu şekilde yapılacağına inanıyorum. Genelde insanlar bisikletle beni karşılarında gördüklerinde şaşırıyorlar. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Seçim sandıkların tek bir oy çıkarsa o oyun kendilerinin olacağını söylüyorlar. İnsanlardan aldığım dönüşlere bakacak olursak yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir oy oranı olacağını düşünüyorum. Ama insanların söylemleriyle pusulada verdikleri oylar aynı olmayabiliyor. Gerçekçi olmak gerekirse Adana'da ses getirebileceğim bir oy oranına sahip olacağımı düşünüyorum" dedi. 'EĞİTİM VE ULAŞIM ÖNCELİĞİM' Projelerinin arasında kentin eğitim ve ulaşım problemlerinin ilk sırada olduğunu ve bu alanlarda çeşitli çalışmalar yaptığını söyleyen Akarsu, seçildikten sonra ilk iş olarak bu çalışmalarını hayata geçireceğini dile getirdi. Seçim yarışında diğer adaylarla hem maddi anlamda hem de oy pusulasındaki simgeler konusunda adil yarışmadıklarını vurgulayan Akarsu, şöyle konuştu: "En önemli konulardan biri de oy pusulası üzerinde benim amblemim ya da fotoğrafımın olmaması diğer adaylarla eşit şartlarda yarışmadığımı gösteriyor. İnsanlar pusulada fotoğrafımız göremediği için şaşırıp yanlış oy kullanabiliyor. Ben sadece oy pusulalarının Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi tüm adayların fotoğrafları üzerinden pusula oluşturulması gerektiğini söylüyorum. Eğer hedeflediğim oyu alamazsam gelecek seçimlerde tekrar aday olacağım. O da olmazsa tekrar tekrar deneyeceğim. Ama bir gün mutlaka Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım."

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