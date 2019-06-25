HABER

Bağımsız adaydan 'seçimlerin yenilenmesi' talebi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, "kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu.

Bağımsız adaydan 'seçimlerin yenilenmesi' talebi

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu.

Dilekçesinde, seçim tekrarının demokratik ve adaletli bir karar olmadığını savunan Aydoğmuş, "Bu seçim Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdur edilmekteyim."

Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğmuş, 31 Mart'ta 262 oy aldığını, bu seçimde ise aldığı oyların 92'ye düştüğünü dile getirdi.

(AA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Mazbatayla ilgili önemli açıklama!Mazbatayla ilgili önemli açıklama!
Ali İhsan Yavuz'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklamaAli İhsan Yavuz'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
İBB 23 Haziran seçimi mehmet ali aydoğmuş

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması

Mazbatayla ilgili önemli açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama

Kadir Topbaş'tan İmamoğlu'na tebrik

Kadir Topbaş'tan İmamoğlu mesajı!

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentilerini açıkladı

HDP, İmamoğlu'ndan beklentilerini açıkladı

Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimi açıklaması! 30 ilçede gözlem yaptılar

Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimi açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi yorumu

Soylu'dan seçim yorumu! '31 Mart sonrası kıyamet koparanlar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.