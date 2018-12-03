HABER

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

"Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya ortaklığında doğal gaz çıkarılmasının planlandığını, gazın önce Kıbrıs'a, oradan Yunanistan'a, sonrasında ise İtalya'ya naklinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik hatta sağlanacak akışın kapasitesinin ilk etapta 10-16 milyar metreküp olmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, İsrail'e ait alanda bulunan gazın diğer ülkelere de kazanç sağlayacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de son dönemde petrol ve gaz konusunda ciddi tartışmaların olduğunu, basına tam olarak yansımayan tartışmalar kapsamında bu alanın önümüzdeki süreçte ciddi çatışmalara sahne olabileceğini vurgulayan Öztürk, "Bu gelişmeler yaşanırken müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda bir görüş hakim oluyor. Yani bir tiyatro tekrar başlıyor. Bu tiyatronun başlatılmasının ana gerekçesi Türk tarafını sinirlendirmeden bu projeyi gerçekleştirmektir." diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinin 40 yıldır sürdürüldüğünü ve her defasında KKTC'den birtakım tavizler kopartılarak görüşmelere son verildiğini savunan Yılmaz, yeniden başlatılan görüşmelere ise bırakılan noktadan daralarak geriye gidildiğini iddia etti.

Öztürk Yılmaz, Kıbrıs konusunda federal bir çözümün sağlıklı işlemeyeceğini belirterek, "Eğer böyle giderse Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sıfır asker, sıfır garanti tezi boşuna değildir. Bu, şartlar olgunlaştığında Türkiye'den belirlenen tavizleri kopartabilme amacını taşımaktadır." diye konuştu.

Suriye'de kurulan gözlem noktaları konusuna da değinen Yılmaz, gözlem noktalarının amacının oradaki yapıyı koruma, Türkiye'nin olası operasyonlarını engelleme anlayışından kaynaklandığını söyledi.

Yılmaz, İran, Rusya ve Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle ilgilenirken Suriye'de bir boşluğun oluştuğunu ve bu boşluğu ABD'nin yeni ortağı ile birlikte şekillendirmek istediğini ifade etti.

Suriye'deki gelişmelerin iyi okunması gerektiğini aksi takdirde söz konusu gözlem noktalarının bir uçuşa yasak bölgenin de zeminini oluşturacağını ileri süren Yılmaz, Türkiye'nin alana müdahale şartlarının da ortadan kalkacağını savundu.

Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor' Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'
CHP yönetimindeki ilçe, AK Parti'nin başvuru sıralamasında birinciCHP yönetimindeki ilçe, AK Parti'nin başvuru sıralamasında birinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Doğu Akdeniz Kıbrıs ile Rum Kesimi KKTC TBMM

En Çok Okunan Haberler

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

İlginizi Çekebilir

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

CHP binasına saldırı! Yerle bir edilmiş

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Özgür Demirtaş'la Enver Aysever birbirine girdi!

Özgür Demirtaş'la Enver Aysever birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.