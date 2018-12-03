Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye, Orta Doğu ve diğer alanlarda sıkıştıkça KKTC'den daha fazla taviz vermek zorunda bırakılacak." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya ortaklığında doğal gaz çıkarılmasının planlandığını, gazın önce Kıbrıs'a, oradan Yunanistan'a, sonrasında ise İtalya'ya naklinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik hatta sağlanacak akışın kapasitesinin ilk etapta 10-16 milyar metreküp olmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, İsrail'e ait alanda bulunan gazın diğer ülkelere de kazanç sağlayacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de son dönemde petrol ve gaz konusunda ciddi tartışmaların olduğunu, basına tam olarak yansımayan tartışmalar kapsamında bu alanın önümüzdeki süreçte ciddi çatışmalara sahne olabileceğini vurgulayan Öztürk, "Bu gelişmeler yaşanırken müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda bir görüş hakim oluyor. Yani bir tiyatro tekrar başlıyor. Bu tiyatronun başlatılmasının ana gerekçesi Türk tarafını sinirlendirmeden bu projeyi gerçekleştirmektir." diye konuştu.