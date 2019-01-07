HABER

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

"Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriyelilerin Türkiye'de kalışını değil dönüşünü öngören bir stratejinin uygulanması gerektiğini savundu.

Ekonomik kriz yaşanırken bu kadar paranın Suriyeli mültecilere ayrılmasının toplumda rahatsızlık yarattığını öne süren Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik krizin bu yıl yaygınlaşarak artacağını hesaplayarak, kaynak bulması gerektiğini söyledi.

Arap Devletleri Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin külfet paylaşımı konusunda Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sadece AB'den geleceği beklenen paralarla bu işin dönmeyeceği, ekonomik krizde ciddi bir sosyal soruna dönüşeceği göz ardı edilmemelidir. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir. Halk buna tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına da değinen Öztürk Yılmaz, bölgeye dönük yapılması muhtemel operasyonda Türkiye'nin tüm denklemleri hesaplaması gerektiğini belirtti.

PARTNERBu çıplak fotoğraflar Türkiye'yi karıştırmıştı! İşte olay görüntülerBu çıplak fotoğraflar Türkiye'yi karıştırmıştı! İşte olay görüntüler
AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)
AK Parti'nin Denizli adayları açıklandıAK Parti'nin Denizli adayları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağımsız ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürcan tartışılan afişle ilgili konuştu

Belediye başkanı tartışılan afişle ilgili konuştu

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoksa ben bakan olurdum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.