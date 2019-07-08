Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD'nin komşularımıza dönük yaptırımları doğrudan bizi etkiliyor. Bizim ekonomimizi etkiliyor. ABD'nin yaptırımları konusunda rahatsızlığımızı dile getirmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasındaki "nükleer" konusunun, çok tehlikeli bir mecraya sürüklendiğini, ABD tarafından İran'a yaptırım uygulandığı zaman en fazla etkilenecek ülkenin Türkiye olacağını öne sürdü.

İki ülke arasındaki gerginlik önlenemezse bunun savaşa doğru gideceğine dikkati çeken Öztürk Yılmaz, "Biz ne İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ne de İran'a yaptırım uygulanmasını isteriz." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımını Türkiye'nin yanlış bulduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD İran'a bunu yapabiliyor. İsrail'e yapabiliyor mu? Burada da bizim şunu bilmemiz lazım, ABD'nin komşularımıza dönük yaptırımları doğrudan bizi etkiliyor. Bizim ekonomimizi etkiliyor. ABD'nin yaptırımları konusunda rahatsızlığımızı dile getirmemiz gerekiyor."