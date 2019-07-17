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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

"(AB'nin yaptırım kararları) Türkiye'nin 18 Mart mutabakatını iptal etmesi lazım. Bu mutabakat, göçmenleri Türkiye'de tutmak, AB'nin güvenliğini sağlamak için imzalatıldı. Üç kuruş para verdiler, Türkiye'nin güvenliğini mahvettiler"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım kararlarına cevaben 18 Mart mutabakatını iptal etmesi gerektiğini belirterek, "Bu mutabakat, göçmenleri Türkiye'de tutmak, AB'nin güvenliğini sağlamak için imzalatıldı. Üç kuruş para verdiler, Türkiye'nin güvenliğini mahvettiler." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AB'nin, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacağı açıklamalarını anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söz konusu yaptırımlar için "kıytırık" ifadesini kullandığını ifade eden Yılmaz, bunun yaptırımlara cevap olamayacağını savundu.

Yaptırım kararlarını kınayan Yılmaz, "Bunlara cevap verilmesi gerekir. Asıl bu yaptırım kararlarına yönelik açıklamanın 'kıytırık' diye yapılması kıytırıktır. Türkiye bu konuda bir şey yapmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasının baştan aşağı yanlış olduğunu öne süren Yılmaz, "Avrupalı bugün Kıbrıs'ı lime lime etmektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin yaptırım kararlarının, Türkiye'ye yönelik diplomatik bir terbiyesizlik olduğunu belirten Yılmaz, birliğin bugüne kadar Kıbrıs'ta iki halkı bir araya getirmek adına ortaya koyduğu bütün planların çöktüğünü, sürecin çözümüne yönelik hiçbir katkıda bulunmadığı halde bu konuda tehditler savurduğunu dile getirdi.

AB'nin, "Türkiye'ye attığı en büyük kazığın" mülteci mutabakatı olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin mültecilere 50 milyar dolar kaynağı gitmiş. Dönemin başbakanı Davutoğlu buna imza attı. Bu mutabakatta yeni müzakere başlıklarının açılmasına karar verildi ama açılmadı. Vizesiz seyahat vardı, olmadı. 6 milyar dolarlık mali yardım alacaktık. Şu ana kadar 2,4 milyar dolar verildi. Gümrük Birliğinin güncellemesi yapılacaktı, yapılmadı. AB kaç kere yaptırım uyguluyor? Fasıllarımızı durdurdu. Türkiye'nin 18 Mart mutabakatını iptal etmesi lazım. Bu mutabakat, göçmenleri Türkiye'de tutmak, AB'nin güvenliğini sağlamak için imzalatıldı. Üç kuruş para verdiler, Türkiye'nin güvenliğini mahvettiler."

- "S-400'lerin gelmesinden memnunum"

Yılmaz, S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'nin kararlı duruşunun arkasında olduğunu da vurgulayarak, "Bu, Türkiye'nin egemenlik konusudur. S-400'lerin gelmesinden memnunum." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla düzenlenen törenleri anımsatan Yılmaz, "bu törenlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunmadığını, buradaki amacın alternatif bir tarih yazmak olduğunu" iddia etti.

"Darbe girişimi sonrası Türkiye'de rejimin değiştiğini, demokrasinin çöpe atıldığını" ileri süren Yılmaz, darbe girişimini gerçekleştiren asıl dış kaynakla yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti.

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18 mart AB Avrupa Birliği Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400

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