Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD S-400'le ilgili ilave yaptırım kararı alırsa Türkiye'yi iyice kaybeder." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de temaslarda bulunurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanının ise Suriye'de terör örgütüyle görüşme yaptığını belirterek, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyledi. ABD'nin, Türkiye'nin müttefiki olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bu normal bir durum değil, kabul etmek de mümkün değil. Bunu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yeni yaptırım konusunun gündeme getirildiğine dikkati çeken Yılmaz, "ABD S-400'le ilgili ilave yaptırım kararı alırsa Türkiye'yi iyice kaybeder." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarını anımsatan Yılmaz, dünyada şu anda çeşitli nedenlerle 70.8 milyon kişinin yerlerinden edildiğini kaydetti.

Bunların dağılımlarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şöyle devam etti: