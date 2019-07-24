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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

"ABD S-400'le ilgili ilave yaptırım kararı alırsa Türkiye'yi iyice kaybeder"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD S-400'le ilgili ilave yaptırım kararı alırsa Türkiye'yi iyice kaybeder." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de temaslarda bulunurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanının ise Suriye'de terör örgütüyle görüşme yaptığını belirterek, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyledi. ABD'nin, Türkiye'nin müttefiki olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bu normal bir durum değil, kabul etmek de mümkün değil. Bunu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yeni yaptırım konusunun gündeme getirildiğine dikkati çeken Yılmaz, "ABD S-400'le ilgili ilave yaptırım kararı alırsa Türkiye'yi iyice kaybeder." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarını anımsatan Yılmaz, dünyada şu anda çeşitli nedenlerle 70.8 milyon kişinin yerlerinden edildiğini kaydetti.

Bunların dağılımlarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. 1 milyondan fazla Iraklı, Afgan, Afrikalı göçmen var. Toplamda Türkiye'de 5 milyondan fazla göçmen yaşıyor. İçişleri Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ürkütücü. İnsanların vergi ödeyerek güzelleştirdiği, tarihimizin en büyük mirası olan İstanbul gibi bir kentte 500 binden fazla kayıtlı Suriyeli yaşıyormuş. Bu Türkiye için ne demektir? Türkiye adeta bir göçmen istilasına uğramıştır. Yurdumuz bugün göçmenlerin işgali altındadır. Kentlerdeki işi paylaşıyorlar, güvenliği bozmaktalar ve bunlar Türkiye'de sıkıntı üretmektedir. Ben, Türkiye'nin göçmen istilasına uğramasına karşıyım. Kim eleştirmek istiyorsa eleştirsin. Hiç umrumda da değil. Göçmen istilasının ülkelerde yapıyı nasıl dağıttığını, güvenliği nasıl ihlal ettiğini bilen birisiyim."

Suriye'de olayların başladığı 2011 yılının mart ayından bu yana Türkiye'ye gelen bütün Suriyeli, Iraklı ve hatta başka unsurların, ülkelerine kayıtsız, şartsız geri gönderilmesini isteyen Yılmaz, oturma ve çalışma izinleri ile vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini savundu. Yılmaz, Türkiye'nin sınırlarına duvar örülmesini de önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Öztürk Yılmaz S-400 Suriyeli sığınmacılar

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