Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "4 yıldır güvenli bölge fikrini konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadınız." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terör örgütü PKK üzerinden ve terör örgütünü himaye eden ABD üzerinden Suriye'de bir strateji geliştirmesinin yanlış olacağını, Suriye, Irak, İran ve bölgedeki Kürtlerle terör örgütünün dışında bir strateji geliştirilmesinin şart olduğunu öne sürdü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Fırat'ın doğusunda terör örgütünün devletleşme sürecinin adeta koordinasyonunu üstlenmiş bir temsilci olduğunu ifade eden Yılmaz, ABD'nin PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü, aslen bir ortak olarak gördüğünü söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin, terör örgütü ile ABD üzerinden herhangi bir belgeye imza atmaması gerektiğini, bunun Türkiye'ye yapılacak en büyük ihanet olacağını vurguladı.

Güvenli bölge konusunu değerlendiren Yılmaz, "Siz güvenli bölgeyi ABD oraya adım atmadan önce yapmalıydınız, yapmadınız, geç kaldınız. Güvenli bölge adeta PKK'nın güvenliğini Türkiye'ye karşı koruma bölgesine dönüşüyor. 4 yıldır güvenli bölge fikrini konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadınız." diye konuştu.

Türkiye'nin stratejisinin, Ayn el Arap, Tel Abyad, Rasulayn'ın özgürleştirilmesine dönük olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Gidişata bakılırsa en az 50 yıl taşlar yerine oturmayacak. Bölünme, parçalanma sürüyor. Türkiye'nin mutlaka bölgedeki halklarla, özellikle Kürt kardeşlerimizle doğru dürüst diyalog kanalı açması, onları kazanması lazım." dedi.

