HABER

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

"4 yıldır güvenli bölge fikrini konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadınız"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "4 yıldır güvenli bölge fikrini konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadınız." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terör örgütü PKK üzerinden ve terör örgütünü himaye eden ABD üzerinden Suriye'de bir strateji geliştirmesinin yanlış olacağını, Suriye, Irak, İran ve bölgedeki Kürtlerle terör örgütünün dışında bir strateji geliştirilmesinin şart olduğunu öne sürdü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Fırat'ın doğusunda terör örgütünün devletleşme sürecinin adeta koordinasyonunu üstlenmiş bir temsilci olduğunu ifade eden Yılmaz, ABD'nin PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü, aslen bir ortak olarak gördüğünü söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin, terör örgütü ile ABD üzerinden herhangi bir belgeye imza atmaması gerektiğini, bunun Türkiye'ye yapılacak en büyük ihanet olacağını vurguladı.

Güvenli bölge konusunu değerlendiren Yılmaz, "Siz güvenli bölgeyi ABD oraya adım atmadan önce yapmalıydınız, yapmadınız, geç kaldınız. Güvenli bölge adeta PKK'nın güvenliğini Türkiye'ye karşı koruma bölgesine dönüşüyor. 4 yıldır güvenli bölge fikrini konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadınız." diye konuştu.

Türkiye'nin stratejisinin, Ayn el Arap, Tel Abyad, Rasulayn'ın özgürleştirilmesine dönük olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Gidişata bakılırsa en az 50 yıl taşlar yerine oturmayacak. Bölünme, parçalanma sürüyor. Türkiye'nin mutlaka bölgedeki halklarla, özellikle Kürt kardeşlerimizle doğru dürüst diyalog kanalı açması, onları kazanması lazım." dedi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamaİSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıtFatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt
Anahtar Kelimeler:
güvenli bölge Öztürk Yılmaz TBMM

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Fatih Portakal'ın eleştirisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.