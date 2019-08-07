Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kaz Dağları'ndaki altın arama faaliyetlerine ilişkin "100 kilogramlık altının 2 kilogramı Türkiye'ye kalıyor. Bunun dışında Kaz Dağları delik deşik oluyor." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kaz Dağları'nda altın arayan şirketin 3 milyon ons altın üreteceğini ifade etti.

Söz konusu altının piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "100 kilogramlık altının 2 kilogramı Türkiye'ye kalıyor. Bunun dışında Kaz Dağları delik deşik oluyor." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, hükümeti söz konusu şirketin faaliyet iznini iptal etmeye çağırarak, bu faaliyetlerin durdurulması konusunda yollara düşenlerin gerçek vatanseverler olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da da Kanadalı bir şirket tarafından altın arama faaliyetleri yürütüldüğünü ve Kaz Dağları'ndaki gibi doğaya zarar verildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu şirket Kaz Dağları'ndan çıkmayacak, 100 yıl burada kalacak. Ülkemiz, doğamız umurlarında değil. Paralarını kazanıp çekip gidecekler. Türkiye'nin ağaçları değil, ciğerleri sökülüyor. Hükümetin bu yanlışı düzeltmesi, somut adım atması lazım. 200 bin ağaç kesilmiş, 200 bin cana kıyılmış. Bir de bu ağaçları Orman İdaresi kesiyor. Utanç verici."

Yılmaz, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgenin, Türkiye'ye karşı PKK'yı koruma bölgesine dönüştürüldüğünü de ileri sürdü.

Okul servislerinde görev alacak rehber personel için lise mezunu olma şartı getirilmesinin 50 bin kişinin mağduriyetine yol açtığını anlatan Yılmaz, daha önceki gibi "ilkokul mezunu olma" şartına geri dönülmesi gerektiğini savundu.

