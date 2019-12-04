HABER

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "(NATO) Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik kabul ediyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "(NATO) Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik kabul ediyorlar"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'ye karşı tavrını eleştirerek, "Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO'da dayanışma ve hedeflerde bir uyum olmadığını ifade etti.

NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin, eğer PYD/YPG terör örgütü kabul edilmezse Baltık ülkeleri savunma planını veto edeceğini açıklaması doğru bir yaklaşım. Ancak bunun arkasında durması lazım. Bugün gördüğümüz, Türkiye hariç, masanın etrafındaki bütün ülkeler ve liderler, bu PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylüyorlar ama iş metne, yazılı hale dökmeye gelince, burada yan çiziyorlar." dedi.

Türkiye'ye bir anlamda, "Siz Baltık ülkelerinin savunması konusunda üzerinize düşeni yapacaksınız ancak size PYD, YPG, PKK saldırdığı zaman biz bu konuda sizinle aynı safta savaşmayacağız" denildiğini dile getiren Yılmaz, kollektif savunmanın temellerin çatırdadığını belirtti.

"Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar." diyen Yılmaz, Türkiye'nin dış politikasını ciddi anlamda derinleştirmesi gerektiğini savundu.

Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye karşı tutumları dikkate alındığında savunma sanayinin de geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yaklaşık 1 milyona yakın Uygur Türkü'nün Çin'de, toplama kamplarında büyük zulme maruz kaldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda yeterince hassasiyet göstermediğini iddia etti.

Türkiye'nin Çin ile ilişkilerde bu konuyu "halının altına süpürdüğünü" savunan Yılmaz, bir halkın asimilasyona tabi tutulduğunu söyledi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Yeni AB Komisyonu kabinesi ilk kez toplandıYeni AB Komisyonu kabinesi ilk kez toplandı
AB Komisyonu üyeleri Cuma günü Türkiye’ye gidecekAB Komisyonu üyeleri Cuma günü Türkiye’ye gidecek
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz NATO TBMM

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Bahçeli'den ceza indirimi kanun teklifine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ceza indirimi kanun teklifine ilişkin açıklama

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni Orta Asya'ya dayanıyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO açıklaması

Zirve sürerken flaş NATO mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda 'veto' tartışması! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Meclis yine karıştı! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Fahrettin Altun: NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeli

Cumhurbaşkanlığından NATO açıklaması! 'Üzerinize düşeni yapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.