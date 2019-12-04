Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "(NATO) Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik kabul ediyorlar"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'ye karşı tavrını eleştirerek, "Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO'da dayanışma ve hedeflerde bir uyum olmadığını ifade etti.

NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin, eğer PYD/YPG terör örgütü kabul edilmezse Baltık ülkeleri savunma planını veto edeceğini açıklaması doğru bir yaklaşım. Ancak bunun arkasında durması lazım. Bugün gördüğümüz, Türkiye hariç, masanın etrafındaki bütün ülkeler ve liderler, bu PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylüyorlar ama iş metne, yazılı hale dökmeye gelince, burada yan çiziyorlar." dedi.

Türkiye'ye bir anlamda, "Siz Baltık ülkelerinin savunması konusunda üzerinize düşeni yapacaksınız ancak size PYD, YPG, PKK saldırdığı zaman biz bu konuda sizinle aynı safta savaşmayacağız" denildiğini dile getiren Yılmaz, kollektif savunmanın temellerin çatırdadığını belirtti.