Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Türkiye'nin itidalli davranması önemli"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Türkiye'nin bu mücadelede herhangi bir tarafta yer almaması gerekiyor. Türkiye'nin itidalli davranması önem taşıyor." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 79 milyon kişinin açlık sınırının altında, birçoğunun da yoksulluk sınırında yaşadığını belirterek, "Sadece 3 milyonun tuzu kuru, 79 milyon açlıkla mücadele ediyor ve sefalet içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Bir vatandaşın yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili gönderdiği mektubu okuyan Yılmaz, Türkiye'de üretimin olmadığını, istihdamda daralma yaşandığını ileri sürerek, 2020'de de açlık ve yoksulluğun sorun olacağını, bu kesimlerin sesinin duyulması gerektiğini vurguladı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Yılmaz, Irak'ın bir "barut fıçısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.