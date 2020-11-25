"Bağımsız Bir Filistin Devleti Olmadıkça Pakistan İsrail'i Tanımayacak"

Pakistan, Filistinliler tarafından kabul edilen bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail’le, diplomatik ilişki kurmayacağını yineledi.

Söz konusu açıklama, bazı basın yayın organlarında Pakistan’ın da İsrail’i tanıyacağı iddasının ortaya atılmasının ardından geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iddianın temelsiz ve bir spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin bir soruya Başbakan Imran Khan’ın son açıklamalarına atıfta bulunarak yanıt verdi ve Filistin halkını tatmin edecek bir çözüm olmadığı sürece Pakistan’ın İsrail’i resmen tanımayacağını söyledi.

Sözcü “Adil ve kalıcı bir barış için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarına uygun, 1967 öncesi sınırlar içerisinde, Kudüs El Şerif’in başkent olduğu, iki devletli bir çözüm olması mecburidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan, kurulduğu günden buy ana resmi olarak İsrail’I tanıyan bir ülke değil. Pakistanlılar İsrail’i ziyaret de edemiyorlar çünkü Pakistan pasaportu İsrail’de geçerli değil.