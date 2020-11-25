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  4. "Bağımsız Bir Filistin Devleti Olmadıkça Pakistan İsrail'i Tanımayacak"

"Bağımsız Bir Filistin Devleti Olmadıkça Pakistan İsrail'i Tanımayacak"

25.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Pakistan, Filistinliler tarafından kabul edilen bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail’le, diplomatik ilişki kurmayacağını yineledi

Pakistan, Filistinliler tarafından kabul edilen bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail’le, diplomatik ilişki kurmayacağını yineledi.

Söz konusu açıklama, bazı basın yayın organlarında Pakistan’ın da İsrail’i tanıyacağı iddasının ortaya atılmasının ardından geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iddianın temelsiz ve bir spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin bir soruya Başbakan Imran Khan’ın son açıklamalarına atıfta bulunarak yanıt verdi ve Filistin halkını tatmin edecek bir çözüm olmadığı sürece Pakistan’ın İsrail’i resmen tanımayacağını söyledi.

Sözcü “Adil ve kalıcı bir barış için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarına uygun, 1967 öncesi sınırlar içerisinde, Kudüs El Şerif’in başkent olduğu, iki devletli bir çözüm olması mecburidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan, kurulduğu günden buy ana resmi olarak İsrail’I tanıyan bir ülke değil. Pakistanlılar İsrail’i ziyaret de edemiyorlar çünkü Pakistan pasaportu İsrail’de geçerli değil.

İsrail’in Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerini normalleştirmesi, haftasonu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun gizlice Suudi Arabistan’a giderek Veliaht Prens Selman’la görüştüğünün iddia edilmesinin üzerine gözler Pakistan’a da çevrildi.

Ancak Pakistan bu açıklamayla İsrail’i tanıyacağı iddialarına yanıt vermis oldu. Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaysa son derece sıkı finansal ilişkiler söz konusu.

Katıldığı bir TV programında İsrail’in tanınması konusunda müslüman ülkelerden bir baskı olup olmadığı sorusuna da Pakistan Başbakanı Khan, bunu kamuoyunun önünde konuşmayı uygun bulmadığı yanıtını verdi.

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