Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları Bakü'de toplandı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Belarus Savunma Bakanı Andrey Ravkov, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Özbekistan Savunma Bakanı Bahodir Kurbanov, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo Şerali, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Duyşenbiyev ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Toplantıda, BDT üyelerinin 2025 yılına kadarki askeri iş birliği konsepti, bakanlıklar arasında radyasyon, kimyasal ve biyolojik durumla ilgili ortak bir izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi konuları müzakere edildi.

BDT üyelerinin 2019 yılı için askeri iş birliğinin değerlendirildiği toplantıda, BDT Savunma Bakanları Konseyi 2020 eylem planı onaylandı.

BDT Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı katılımcıları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

Katılımcılar, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Bakü Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

