HABER

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 17:57 | Son Güncelleme

"(İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halkbank arasındaki kredi sorunu) Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir?"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile Halkbank arasındaki kredi tahsili sorununa ilişkin, "Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir?" dedi.

Yeneroğlu, Mecliste İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin Dragos kampüsü inşaatı için 2016 yılında Halkbank'tan çektiği 400 milyon lira kredinin, banka tarafından ihtiyati haciz yoluyla tahsili kararı sonrasında sorun yaşadığını söyledi.

Yaşanan bu durum karşısında üniversitenin elektrik, su, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemeyeceğini, öğrenci burslarının kesileceğini, eğitim faaliyetlerinin aksayacağını ifade eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Karşılıklı yapıcı adımlarla sorunun çözülmesi mümkünken, Halkbank tarafından uygulamanın sebebi ikna edici bir biçimde izah edilmemiştir. Bu uygulama bankacılık ve hukuk teamülüne aykırıdır. Doğal olarak da birçok spekülasyonu tetiklemektedir. Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri, ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir? Sorunu hukuk normları içerisinde çözmek varken akademik faaliyetlerin işleyemez hale getirilmesiyle diğer vakıf üniversitelerine yönelik de ülkemizde ciddi bir endişe ve korku ikliminin hakim olmasına neden sebebiyet verilmektedir? Madem bu konunun siyasetle uzaktan yakından bir alakası yok, futbol kulüplerine bu kadar duyarlı olan siyaset ortamı, neden ülkemizin en parlak üniversitelerinden birisini ölüme mahkum etmeye çalışmaktadır? Bu iddialar doğru değilse bu çabalara neden sessiz kalınmaktadır?"

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: EYT konusunda hak mağduriyeti varİYİ Parti'li Ağıralioğlu: EYT konusunda hak mağduriyeti var
Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)Bakan Soylu: Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız (2)
1/
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İstanbul Şehir Üniversitesi TBMM

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

Ibrahimovic'ten sürpriz imza!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

Ankara'da operasyon! Listede 2 eski milletvekili de var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

İBB Meclisi’nde gerginlik!

Erdoğan'dan MÜSİAD zirvesinde açıklamalar

Erdoğan'dan tarım eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni açıklama

CHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.