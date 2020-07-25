Bağımsız Kongo'nun ilk başbakanı Lumumba'nın kızı: Babamın dişlerini verin artık biz de yasımızı tutalım

Bağımsız Kongo'nun ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın kızı Juliana, Belçika Kralı Filip'e bir mektup yazarak, CIA ve Belçika'nın girişimiyle öldürülen ve cesedi yok edilen babasının tek kalıntısı olan dişlerini geri istedi.

Batı Afrika ülkesi Kongo'nun Belçika'dan bağımsızlık mücadelesindeki önderlerden biri olan Patrice Emery Lumumba, 30 Haziran 1960 tarihinde bağımsızlığını elde eden ülkenin ilk başbakanı oldu.

Ancak bu görevde çok uzun süre kalamadı. Lumumba, Kongo'nun kaynaklar bakımından en zengin bölgesi olan Katanga'nın, Belçika'nın desteğiyle bağımsızlığını ilan etmesi üzerine uluslararası alanda destek arayışına girdi.

Önce ABD ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istedi. Olumsuz yanıt alınca da, bu kez Sovyetler Birliği'ne yöneldi. Moskova ile ilişkiye geçmesi, Lumumba'nın sonunu hazırladı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Belçika tarafından desteklenen General Joseph Mobutu'nun gerçekleştirdiği askeri darbe sonucu iktidardan uzaklaştırıldı.

Ancak aradığı desteği bulamayan Patrice Lumumba, bu kez Sovyetler Birliği ile temasa geçince, 14 Eylül 1960'da General Joseph Mobutu'nun gerçekleştirdiği askeri darbe sonucu iktidardan uzaklaştırıldı.