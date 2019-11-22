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Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz: "Hükümetle muhalefet birlikte iş tutuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz: "Hükümetle muhalefet birlikte iş tutuyor"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hükümetle muhalefet birlikte iş tutuyorlar. Danışıklı dövüş, tiyatro oynuyorlar" dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduklarını, bu kapsamda önceki pazar "Hepimiz Buradayız Oluşumu" adı altında toplantı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Söz konusu toplantıda salonun kalabalık olmasına rağmen bir basın mensubunun bulunmadığını ifade eden Yılmaz, "Halkın haber alma hürriyeti engellendi. Türkiye'de iki tane havuz medyası var. Biri iktidarın havuz medyası ve iktidar aleyhine hiçbir şey konuşturmuyor, muhalefete yükleniyor. İkincisi muhalefetin havuz medyası; orada da muhalefetle ilgili olumsuz tek cümle kuramazsınız, sadece iktidarı eleştireceksiniz. İki havuz medyası da an geliyor birlikte çalışıyorlar. Zaten hükümetle muhalefet birlikte iş tutuyorlar. Danışıklı dövüş, tiyatro oynuyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasinin, hukukun bittiğini, basın hürriyeti diye bir şeyin söz konusu olmadığını, bu nedenle manifestolarının basında yer bulmadığını savunan Yılmaz, "Bu, şu anlama geliyor: Türkiye'de muhalefet iktidarı eleştiriyor ama aynısını, hatta daha kötüsünü kendisi yapıyor. Eline geçse iktidardan daha zalim, daha antidemokratik, daha beter olacak. İktidarla muhalefet aynı düzenin parçalarıdır. Bu düzenin bozulmasını istemiyorlar. Ama biz yıkacağız o düzeni" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştüğüne yönelik iddialarla ilgili, "Ben bağımsız bir milletvekiliyim, benimle zerre kadar bir alakası yok" yanıtını verdi.

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Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz TBMM

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