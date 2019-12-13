Bağımsız Milletvekili Yılmaz'dan ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na tepki:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Senatosunda Ermeni iddialarına ilişkin karar ile Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'a darbe olduğunu söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye yaptırım öngören bir diğer karar tasarısının da yolda olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin iki karar tasarısıyla sıkıştırılmak istendiğini vurguladı. Yılmaz, "Türkiye'nin tarihini karalayan, gerçeklerden uzak bir anlayışla ele alınan, bazı çevrelerin Türkiye'ye 'gol atma' arayışıyla hareket edilen bu karar tasarısı baştan aşağı yanlıştır. Türkiye'ye dönük bu hasmane tutumun, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden sonra senatoda böyle bir yola tevessül edilmesi ayrıca düşündürücüdür." diye konuştu.

Yılmaz, ABD Senatosunda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bir darbe olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin güçlü bir deklarasyon yayınlaması, bunu şiddetle kınaması ve bu küstahlığın üzerinin örtülmemesi lazım." ifadesini kullandı.