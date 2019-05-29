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Bağımsız Milletvekili Yılmaz'dan "yeni hareket" sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: -"Toplumun önüne kısa bir süre sonra bir planla çıkacağız. Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'de yepyeni bir sayfa açacaklarını, yeni şeylerden konuşacaklarını belirterek, "Toplumun önüne kısa bir süre sonra bir planla çıkacağız. Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "kulların tuzakları bulunduğunu ancak Allah'ın da hesabı olduğunu, bu hesabın nasıl döneceğini göreceklerini" söyledi.

CHP'den yaklaşık 8 ay önce "hukuksuz, adaletsiz şekilde, sudan bahaneyle ihraç edildiğini, bunun siyasi bir kumpas olduğunu" savunan Yılmaz, "Partide benim varlığımdan, düşüncelerimden rahatsız olanlar belli ki uzun süredir bahane gözetiyorlardı." dedi.

Yılmaz, kendisini partiden ihraç eden anlayışın mahkemeye de yansıdığını öne sürerek, mahkemenin kararının hukuki değil siyasi olduğunu, dava dosyasındaki sağlam delillere rağmen 3 dakika içinde karar verildiğini, ihracının kesinleştiğini söyledi. Yılmaz, mahkeme kararının hukukun çiğnenmesi olduğunu öne sürdü.

-"İhanete uğradım, içeriden bıçak yedim"

48 yıllık hayatının her döneminin mücadeleyle geçtiğini ifade eden Yılmaz, ilke edindiği, siyasi emanet olarak üzerinde taşıdığı değerlerin bulunduğunu anlattı. Yılmaz, üzerinde Bilge Kağan, Sultan Baybars, Selahattin Eyyubi, Kanuni, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün emaneti olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi görevden ihraç edileyim, isterse öldürsünler asla bu siyasi emaneti kimseye teslim etmem. Allah'tan başka kimseye eğilmem, ikincisi de doğrunun önünde eğilirim. Bana yanlış yapıldı, ihanete uğradım, içeriden bıçak yedim. Bu kararı verenler için de onların siyasi geçmişi için bir leke olarak kalacaktır. Benim partide duruşum farklıydı, hiçbir zaman aynı olmadı. Hak, hukuk, adalet sadece FETÖ'cülerin davalarını korumak için kullanılmamalı, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan pek çok insan var. Bu anlayışa onay vermem mümkün değildi. Balyoz, Ergenekon'u yapanlarla beni ihraç edenlerin kafa yapıları aynı. Ben savaşçıyım, hiç kimseye boyun eğmem, siyaseten imha ettiğini düşünenler varsa avuçlarını yalarlar. Türkiye'de yepyeni sayfa açacağız, biz yeni şeylerden konuşacağız, bu ülkenin değerlerine hürmet eden, bayrağıyla, Atatürk ile vatanıyla sorunu olmayan insanları toparlayacağız, bunu başaracağız. Toplumun önüne kısa bir süre sonra bir planla çıkacağız. Adaletsizlik, haksızlık, vicdansızlık böyle olamaz."

İhraç edilmeden önce CHP milletvekili olduğuna işaret eden Yılmaz, ihraçtan sonra sokağa indiğinde vicdan taşıyan her parti seçmeninin milletvekili olduğunu anladığını söyledi.

Yılmaz, CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP ve Meclis dışında olan, kendisini her zaman belli yerde tutmaya çalışan bütün parti seçmenine teşekkür etti.

Türkiye'de yeni bir şeyler söylemek gerektiğini ifade eden Yılmaz, insanların yorgunluğunu, bıkkınlığını, kendi değerlerinden, imkanlarından hızlı şekilde uzaklaşmasını artık görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, yeni şeyler olacağını, kendisinin siyasi tarihinde bugünün yeni bir başlangıç olduğunu anlattı.

Yılmaz, "Yeni bir parti mi kurulacak?" sorusuna, "Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." karşılığını verdi.

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