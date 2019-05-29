Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'de yepyeni bir sayfa açacaklarını, yeni şeylerden konuşacaklarını belirterek, "Toplumun önüne kısa bir süre sonra bir planla çıkacağız. Yeni bir şeyler yapacağız. Yaz sonuna doğru kapsamlı bir açıklama yapacağım. Bu bir partinin kopyası değil, Türkiye'yi kucaklayacak bir şey olacak." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "kulların tuzakları bulunduğunu ancak Allah'ın da hesabı olduğunu, bu hesabın nasıl döneceğini göreceklerini" söyledi.

CHP'den yaklaşık 8 ay önce "hukuksuz, adaletsiz şekilde, sudan bahaneyle ihraç edildiğini, bunun siyasi bir kumpas olduğunu" savunan Yılmaz, "Partide benim varlığımdan, düşüncelerimden rahatsız olanlar belli ki uzun süredir bahane gözetiyorlardı." dedi.

Yılmaz, kendisini partiden ihraç eden anlayışın mahkemeye de yansıdığını öne sürerek, mahkemenin kararının hukuki değil siyasi olduğunu, dava dosyasındaki sağlam delillere rağmen 3 dakika içinde karar verildiğini, ihracının kesinleştiğini söyledi. Yılmaz, mahkeme kararının hukukun çiğnenmesi olduğunu öne sürdü.