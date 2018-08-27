"Bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Bugüne kadar 100'ün üzerinde besteye imza atan Burak Buyruk, "Biraz vasatın, niteliksizliğin hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok niteliksiz ve vasat işlerin başarılı olarak görüldüğü ya da çok talep gördüğü bir dönemdeyiz ve uzun süredir devam eden bir süreç. İnternetin de bu duruma katkısı büyük." dedi. Besteci, söz yazarı ve şarkıcı Buyruk'un sözü ve müziği Talha Maraş'a ait "Sen Bir Gülümse" adlı single çalışması dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. - "Müziğin önüne geçecek şeyler yapmak doğru değil" Müzik çalışmalarına ve yeni albümüne ilişkin AA muhabirine bilgi veren Buyruk, Türkiye'deki müzik piyasasında yer edinmenin kolay olmadığını belirterek, "Biraz vasatın, niteliksizliğin hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Belki bunu işin içinde olan biri olarak benim söylemem biraz garipsenebilir. Açıkçası işin dışında da olsam bunu söyleyecektim. Gerçekten çok niteliksiz ve vasat işlerin başarılı olarak görüldüğü ya da çok talep gördüğü bir dönemdeyiz ve uzun süredir devam eden bir süreç. İnternetin de bu duruma katkısı büyük." diye konuştu.

Genç müzisyen, dinleyicilerin daha çok popüler olan isimlerin şarkılarına yöneldiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Fenomen olan isimlerin daha fazla takip edilmesiyle, iyi işler çok fazla gölgeleniyor. İnsanlar ulaşamıyor. Tabii bir şeyin popüler olması kötü olduğu anlamına da gelmiyor ama kötü olan her şey ve iyi olan az şey popüler olabiliyor. Bu durum birçok sektörde var belki ama en çok müziği vuruyor. Müzisyenlerin ya da bestecilerin var olmalarını baltalayan bir durum hem maddi hem manevi açıdan. Küskünlük, yılgınlık oluyor. Vazgeçmişlik olmasa bile 'Ben böyle bir şeyle rekabet etmek istemiyorum.' ya da 'Ben bu havuzun içinde yüzmek istemiyorum. Kendi başıma bağımsız olarak bir şeyler üretmek istiyorum.' diyorsunuz." Ünlü olmak yerine nitelikli eserler üreterek bağımsız bir sanatçı olmayı amaçladığının altını çizen Buyruk, "Nasıl ki devletler bütün dünya tarafından kendi bağımsızlıklarının tanınmasını isterler, benim gibi insanların da aslında istediği şey bağımsızlığımızın tanınmasıdır. Ünlü olmak, afişe olmak falan değil mesele.Yani müziğin önüne geçecek şeyler yapmak değil. Biz bağımsız müzisyenler olarak tanınmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Buyruk, bir müzisyen için sahnede canlı müzik performansı sergilemenin ve bunu insanlarla paylaşmanın önemini vurgulayarak, kendisini en rahat ve özgür hissettiği ortamın sahne olduğunu aktardı. - "Üretemediğimde kendimi çok boş biri gibi hissediyorum" Yeni şarkısı "Sen Bir Gülümse"yi ilk dinlediğinde farklı bir etkileşim yaşadığını söyleyen Buyruk, Talha Maraş ile Özer Dönerkaya vasıtasıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu eseri, sadece bir kadınla bir erkek arasındaki bir aşk şarkısı gibi duymadım. Benim şarkıda duyduğum şey aslında daha toplumsal bir şeydi. Yani şarkı tamamen toplumsal bir çaresizlik sendromunu yansıtıyor. Onun bir sözcüsü gibi aslında." dedi. Buyruk, 17 yaşındayken müzik çalışmalarına başladığını ve ilk albümünün "Yalnızlık Abidesi" adıyla dinleyiciye sunulduğunu aktararak şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar yazdığım şarkıların genelde hiçbiri birbirine benzemez. Her birini alıp farklı tarzlarda yorumlayıp sunabilirsiniz. Bu durum hep bana enteresan gelmiştir. Sanırım çok farklı şeylerden, akımlardan etkilendim süreç içerisinde. Şarkı yapmadığım zamanlarda çok rahatsız oluyordum. Bu bir tür obsesyon (takıntı) gibiydi. Üretemediğim zaman kendimi çok boş, gereksiz, sadece tüketen bir insan gibi hissediyorum ama bir şarkı yaptığım zaman kendimi değerli görüyordum. O yüzden de sürekli ürettim."

Yeni şarkılar üretmeye devam ettiğini vurgulayan Buyruk, eserlerini daha büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla single olarak 2-3 ayda bir müzikseverlerin beğenisine sunacağını sözlerine ekledi. - "Bazen dinleyici gibi oluyorum" Müzik alanındaki çalışmalarına lise çağında Balıkesir'de başlayan söz yazarı ve besteci Talha Maraş da "Sen Bir Gülümse"nin barış şarkısı olduğunu söyledi. Maraş, gülümsemenin önemine işaret ederek, "Şarkıdaki anahtar, 'Sen Bir Gülümse' aslında. O gülümseme bir hareket, bir aktivasyon enerjisi. Ondan sonra da 'İşler düzelsin, eski halimize geri dönelim. Bu bize yakışmıyor.' düşüncesini anlatmak istedim. Bu bakımdan şarkının hikayesinin barış olması ya da anahtarının umut olması hoşuma gidiyor. Aslında tüm şarkılarımda bunu kullanmaya çalışıyorum." diye konuştu. Yaşamın ölümden güçlü olduğunu anlatan eserleri kaleme almak istediğini söyleyen Maraş, "Aslında amacım içerik üreterek, bir an önce eserleri görünür hale getirmek. Bu yolculuğu seviyorum. Çok güzel, heyecanlı bir yol. Bana iyi geliyor ama o yolda giderken karakterinizle birlikte bir duruşunuzun da olması gerekiyor. Bu bakımdan eserler görünür hale gelecek diye bana uymayan, istemediğim yollara da gitmek istemedim hiçbir zaman." değerlendirmesinde bulundu.