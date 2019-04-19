Sudan’da Bağımsız Sivil Konseyi, ülkeyi geçici Başkanlık konseyinin yönetmesi istiyor.

Yapılacak basın toplantısında, bağımsız sivil konseyde görev alacak isimlerin açıklanacağı belirtilerek, "Konferansta diğer sivil yetkililer konusunda da çalışmalar yapılacak” ifadesi yer aldı.

Çarşamba günü muhalif gruplar askeri konseye geçiş hakkında görüşlerini bildirdikleri mektubu yayınladı. Yayınlanan açıklamada, Sivil Konsey, devletin egemenlik fonksiyonlarını üstlenecek geçici bir başkanlık konseyinin olacağını, profesyonel kişilerden bir hükümet kurulacağını, en az 48’ini kadınların oluşturduğu 120 kişilik bir meclis oluşturulacağı belirtildi.

Bağımsız Sivil Konseyin açıklamasında geçiş parlamentosunda Sudan’ın etnik, dini, kültürel farklılıkların temsil eden kesimlerden oluşmasının düşünüldüğü belirtildi.

Dört ay boyunca protestoları yönlendiren meslek kuruluşları derneği dün ülke genelinde büyük gösteriler düzenleyerek ülke yönetiminin sivil hükümete devredilmesi isteğini tekrarladı.

Askeri Konsey yönetimin sivillere devredilmesini hızlandırması için bölgesel ve uluslararası baskı altında bulunuyor. Afrika Birliği, Askeri yönetimi Sudan’ın üyeliğini Nisan sonuna kadar askıya almakla tehdit etti. Avrupa Birliği askeri rejimi tanımayacağını söyledi. Washington Sudan’a uygulanan yaptırımların kalkmayacağın söyledi.



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