Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Tammo: “PKK ve YPG Suriyeli Kürtleri temsil etmiyorlar”

"Bağımsız Kürt Rabıtası" olarak da adlandırılan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Tammo, “PKK, YPG Kürt Suriyelileri temsil etmiyorlar. Biz siyasi çözüm istiyoruz Suriye’de. Biz Arap ve başka insanlarla beraber yaşamak istiyoruz. Biz YPG, PYD ve diğer terörist grupları sınır dışı etmek istiyoruz” dedi.

"Bağımsız Kürt Rabıtası" olarak da adlandırılan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Tammo, “Suriyeli Kütler olarak PKK’nın dışındayız. PKK ve YPG, Kürt Suriyelileri temsil etmiyorlar. YPG Suriye rejimiyle birlikte çalışıyor. Herhangi bir Kürt Suriyeliyi temsil etmiyorlar. DEAŞ ve başka teröristler gibi Suriye dışından geldiler ve Suriye içine silah kuvvetiyle girdiler. Bizi temsil etmiyorlar. Biz YPG, PYD ve diğer terörist grupları Suriye dışında tutuyoruz. Onları sınır dışı etmek istiyoruz. Suriye’nin durumunu savaşsız düzeltmek istiyoruz. Türkiye’de 300 bin Kürt Suriyeli yaşıyorlar. Onlarda geri dönmüyorlar. Çünkü orada YPG ve PKK oradalar. Bu insanların ülkelerine geri dönmeleri için biz oradaki terör örgütlerini sınırdışı etmek istiyoruz. Biz siyasi çözüm istiyoruz Suriye’de. Biz Arap ve başka insanlarla beraber yaşamak istiyoruz. Suriye rejimi ilk bu savaş başladı Kürtler Araplar insanlar savaş ettiler. Sonra DEAŞ geldi sonra El Nusra geldi. Biz Kürt Suriyeliler olarak beraber yaşamak istiyoruz yeni bir sistemle Şam’ın içerisinde. Biz, El-Nusra, DEAŞ, YPG bütün terörist grupları sınır dışına çıkmasını istiyoruz. YPG PKK’nın bir partisidir onları da Kürt Suriyeliler temsil etmiyorlar. Onlarda başka ülkelerden geldiler onlarda insanlarla savaştılar. Bunların hepsini sınır dışı etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’li John Bolton’un açıklamasının İsrail’de Kürt insanları için bir zulüm olduğunu belirten Tammo, 3 milyon Kürt Suriyeli’nin orada kaldığını, 400 bin Kürt Suriyeli’nin Türkiye’de yaşadığını, yarım milyon Kürt Suriyeli’nin Avrupa’da yaşadığını kaydetti. Tammo, “Bolton keşke bu insanlar geri ülkelerine nasıl dönebilir dese. O biliyor ki YPG orada bu insanların ülkelerine geri dönmelerine izin vermiyor” şeklinde konuştu.