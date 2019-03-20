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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, sosyal medyada kendisini takip eden sevenleriyle akşam yemeğinde buluştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, sosyal medyada kendisini takip eden sevenleriyle akşam yemeğinde buluştu. Baş, "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin" dedi.
Ankara’da bir otelde gerçekleşen akşam yemeğine BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın yanı sıra yurt içi üniversitelerden dekanlar ve öğretim görevlileri, BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, parti yönetimi ve partililer katıldı. Haydar Baş, sevenleri ve takipçileri ile bir araya geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin en büyük probleminin ekonomi olduğunu savunan Baş, insanların aç kalmaktan endişe duyduğunu belirtti. Baş, "Bakın size burada bir Müslüman Türk sözü veriyorum. Bu işi ben yaparım. Hiç korkmayın, 6 ayda Türkiye’yi dünyanın en ileri giden devleti, milletini de en yüce milleti yapacağız" ifadelerini kullandı. Rus meclisinde 6 saat konuştuğunu vurgulayan Baş, "Bendeniz orada tezimi savunma yapmadan evvel de devlet başkanlığı yaptı Putin değil mi? Ne yapabildi? Hiçbir şey yapamadı. Ama benden sonra Putin’i Amerika üç defa dünya lideri seçti. Bir arkadaşla konuşurken, ’Bak dedim, hocanın kıymetini anla. ’Hocam Amerika onu değil, seni seçti’ dedi" şeklinde konuştu.
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın molla olduğunu anlatan Baş, "Annesi, Atatürk’ün ne olmasını istedi biliyor musunuz. ’Molla’ olmasını istedi, yani hoca olmasını, onun için ben ’hoca Atatürk’ derken yani molla Atatürk olmaktan bahsediyorum" dedi. Sol ve sağ görüşlü insanların tek olduğunun altını çizen Baş, "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin" ifadelerini kullandı. BTP’nin donanımlı kadrosuyla iktidar olması durumunda daha iyi işler yapıp çeşitli krizleri bitirebileceğini söyleyen Baş, tam kadro tüm il, ilçe ve beldelerde eksiksiz aday çıkardığını anımsattı.
Toplantıda konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi ise, kadın adayların azlığına değinerek, "Bağımsız Türkiye Partisi, 140 tane aday göstererek birinci gelmiştir. Diğer partilerinki 30’lu, 40’lı rakamlarda kaldı. Kadına önem veriyormuş, kadını yönetime ortak ediyormuş, kadını yönetime ortak ediyorlarmış ama hiçbirini yapmıyorlar" diye konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş: "Hepimiz Müslümanız, bunu iyi bilin"

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