Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan eden Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti ile yeni bir Türk Devleti kurulmuş oldu. Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlet ise Türkiye. İşte bu yeni Türk Devleti'nin yer aldığı bölge ve yapılan açıklamalar...

"GÜVENLİ LİMAN"

Gökçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Ermenistan ile Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsıyor ve sınırı Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru ilerliyor. Türkiye ile Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Öte yandan ülkenin, Türkiye'nin Türk dünyasıyla buluşması noktasında güvenli liman olacağı da aktarılıyor.

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasını yeniden buluşturma hedefinde. Öte yandan Türkiye'deki çalışmaları kapsamında ise ilk temsilciliğini Ankara Beştepe'de açtı. Temsilciliğin açılışında da ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan yer aldı.

GÖYÇE ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov; Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devleti ve milleti adına mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Talibov, "Biz bir millet, iki devletiz" şeklinde konuştu.



