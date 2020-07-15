Bağımsızlık sesleri bu kez Galler'den yükseliyor

Bu ‘tarihi’ adımda, salgında benimsenen bağımsız ve merkezi hükümetten daha etkili olduğu açıkça görülen politika da etkili oldu.

Britanya’nın AB’den ayrılmasıyla birlikte ülkeyi oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bölgelerinin birliği soru işaretine dönüşürken bağımsızlık sesinin yükseldiği bölge bu kez Galler oldu.

Galler parlamentosu Senedd, tarihinde ilk kez bağımsızlığı gündeme aldı. Milliyetçi parti Plaid Cymru’nun çağrısı üzerine bu akşam toplanacak olan parlamento, Britanya’dan ayrılmayı öngören tasarıyı tartışacak.

‘Tarihi’ hamle, bağımsızlığa verilen desteğin rekor boyuta ulaştığını gösteren kamuoyu araştırmasının ardından geldi. Buna göre halkın yüzde 25’i ayrılığı destekliyor.

Bu oran, her ne kadar halkın yüzde 54’ünün bağımsızlığa destek verdiği İskoçya’nın çok gerisinde görülse de, ocak ayından bu yana yüzde 4 artması bakımından önemli sayılıyor.

‘SALGINDA KENDİMİZİ İSPATLADIK’

Bandicoot'un solisti ve gitaristi Rhys Underdown, Galli olduğu gerekçesiyle İngiltere'yi terk et diye taciz edildi ve dövüldü.