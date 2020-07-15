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Bağımsızlık sesleri bu kez Galler'den yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Brexit’in ardından birlikten ayrılma yönündeki desteğin rekor düzeye ulaştığı Galler’de parlamento, tarihinde ilk kez bağımsızlığı gündeme aldı.

Bağımsızlık sesleri bu kez Galler'den yükseliyor

Bu ‘tarihi’ adımda, salgında benimsenen bağımsız ve merkezi hükümetten daha etkili olduğu açıkça görülen politika da etkili oldu.

Britanya’nın AB’den ayrılmasıyla birlikte ülkeyi oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bölgelerinin birliği soru işaretine dönüşürken bağımsızlık sesinin yükseldiği bölge bu kez Galler oldu.

Galler parlamentosu Senedd, tarihinde ilk kez bağımsızlığı gündeme aldı. Milliyetçi parti Plaid Cymru’nun çağrısı üzerine bu akşam toplanacak olan parlamento, Britanya’dan ayrılmayı öngören tasarıyı tartışacak.

‘Tarihi’ hamle, bağımsızlığa verilen desteğin rekor boyuta ulaştığını gösteren kamuoyu araştırmasının ardından geldi. Buna göre halkın yüzde 25’i ayrılığı destekliyor.

Bu oran, her ne kadar halkın yüzde 54’ünün bağımsızlığa destek verdiği İskoçya’nın çok gerisinde görülse de, ocak ayından bu yana yüzde 4 artması bakımından önemli sayılıyor.

‘SALGINDA KENDİMİZİ İSPATLADIK’

Bandicoot'un solisti ve gitaristi Rhys Underdown, Galli olduğu gerekçesiyle İngiltere'yi terk et diye taciz edildi ve dövüldü.

Plaid Cymru’nun Lideri Adam Price, Galler’in koronavirüs krizinde benimsediği İngiltere’den bağımsız yaklaşımıyla ‘kendini ispatladığını’, merkezi yönetimin ‘yetersizliğine ve işlevsizliğine’ karşı kendi halkını koruyabildiğini savundu.

Price, “Bu krizden çıkarken statükoya geri dönemeyiz. Statüko Galler’i başarısız kıldı. Yetersiz yatırım ve haksız fon dağılımı, yerine getirilmeyen sözlerden oluşan bu eşitsiz sistemin ana sorunu; ki bu sistem Westminster’daki Toryler (Muhafazakâr Parti) tarafından üretiliyor ve hiç değişmeyen statükoya verdikleri destek nedeniyle İşçi Partisi tarafından da savunuluyor” dedi.

Önlem almakta bir hayli geciken İngiliz hükümetinden farklı olarak sıkı sosyal mesafe ve karantina kurallarını hayata geçiren Galler’de bu ay üst üst dört gün hiç can kaybı yaşanmadı. Halkın yüzde 62’si de Galler’de krizin iyi yönetildiğini düşünürken, bunların sadece yüzde 34’ü İngiliz hükümeti için aynı şeyi söylüyor.

HÜKÜMET 'GÜÇLÜ BRİTANYA' DEDİ

Ancak Adam Price başta olmak üzere bağımsızlığı savunan kesimler, Galler Başbakanı ve İşçi Partisi Lideri Mark Drakeford yönetiminin statükoyu destekleyeceğini belirtiyor.

Nitekim hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Galler hükümetinin görüşü açıktır; Galler’in çıkarları, en iyi şekilde, güçlü bir devir anlaşması yoluyla güçlü bir Britanya’da sağlanır” ifadelerine yer verildi.

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