Bağındaki asmalarını köklediler, bağ direklerini kırdılar

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm üreticisi Hüseyin Akdemir'in (68) bağına yeni diktiği 800 asma çubuğundan 603'ü köklenirken, bağ direklerinden 50'sine de yıkılarak zarar verildi. Akdemir'in şikayetçi üzerine jandarma, asma çubuklarına ve bağa zarar veren kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Saruhanlı'nın kırsal Halitpaşa Mahallesi'nde 45 yıldır çiftçilik yapan 2 çocuk babası Hüseyin Akdemir'in Kepir mevkisindeki bağındaki yeni diktiği asma çubukları geçen 11 Nisan gecesi köklendi. Ertesi gün 8 dönümlük bağına giden Akdemir, yeni diktiği 800 üzüm bağı çubuğundan 603'ünün köklendiğini, bağ direklerinden 50'sinin yıkıldığını görünce şok yaşadı. Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden Akdemir, bağına zarar veren kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, bağa kimin ya da kimlerin zarar verdiğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Çiftçi Akdemir, gelecek yıl almayı hedeflediği 2 ton üzümü artık alamayacağını, zararının 15 bin lira olduğunu söyledi.

'BAĞIMA BAKIP BAKIP AĞLADIM'

Çocuğu gibi baktığı bağına zarar verilmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamayıp, ağladığını belirten Akdemir, "Bağımın yanındaki arazime soğan ekmiştik. Soğanları çapalamaya gittiğimde, hemen yan taraftaki bağımdaki direklerin devrilmiş olduğunu gördüm. Herhangi bir doğal afet olmadığı sürece ya da rüzgarlarla bu direklerin devrilmesi mümkün olmadığı için merak edip, yanına gittiğimde, yeni dikilmiş asma çubuklarımın da köklenmiş olduğunu gördüm. Her bir karışında emeğimiz, alın terimiz vardı. Bunun adı vicdansızlık. Ne yapacaksan gel bana yap, sorunun varsa çık karşıma konuş, ne diye emeğimize göz diktik. Tek isteğim bunu yapanın yakalanıp, cezsını çektiğini görmek" diye konuştu.