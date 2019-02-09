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Bağırsak alzaymırı başınıza iş açabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Dr.

Bağırsak alzaymırı başınıza iş açabilir

Dr. Fevzi Özgönül, şişmanlığın en büyük nedenlerinden birisi olan bağırsak alzaymırına neden olabileceğini ve dikkat edilmez ise önemli sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Özellikle son zamanlarda tek tip beslenen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Dr. Fevzi Özgönül, bağırsak alzaymırı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özgönül, “Bağırsak Alzaymırı başlayınca 2. Beyin bağırsaklarımız yediklerinizi sindirmeyi unutuyor ve sindiremediğimiz besinler nedeniyle şişmanlıyoruz. Yediklerimiz değil sindiremediklerimiz bizi şişmanlatır. Bağırsak alzaymırı olan kişi sindirimi unuttuğu için şişmanlıyor” dedi.
Alzaymır hastalığının hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalık olduğunu dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların alzaymır gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır. Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın alzaymır gibi bazı hastalıkların ilerlemesine veya hastalık oluşumuna neden olabileceğine dair sonuçlar oldukça fazladır. Bunun yanında şişmanlığın en büyük sebeplerinin başında ise bağırsaklarınızın alzaymır olması geliyor. Alzaymırda nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa, ikinci beynimiz bağırsaklarımızın alzaymır olması da yemekleri hatırlamaması ve bir çok yiyeceğin sindirimini gerçekleştirememesi anlamına geliyor. Sürekli tek tip beslenirseniz bağırsaklarınız yediklerinize fazlaca alışıyor ve aktif çalışması azalıyor. Hal böyle olunca da bir çok yediğiniz yiyeceği sindiremiyorsunuz. Uzun süre ekmek arası, tatlı ve hamur işi tipi öğünler veya pratik olsun diye sürekli tavuklu salata, ton balıklı salata gibi yemekler yiyorsanız aslında bağırsaklarınızı tembelleştiriyorsunuz. Bulmaca ve sudoku ya da benzeri uygulamalarla nasıl beyin pratiği yapıyorsanız bağırsaklarınızın gerçek görevini yerine getirebilmesi yani yediklerinizi sindirebilmesi için de pratik yaptırın: Zeytinyağlılar, kuru baklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar, tencere yemekleri gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit sağlıklı yiyin."
Dr. Özgönül, Bağırsak alzaymırına neden olan ve sindiriminizi bozan nedenlerin ise şöyle sıraladı:
“Uzun süre tek tip beslenmek besinlere alışıp bağırsanızın çalışmasını ve verimini azaltmak. Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek. Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak. Ara öğün tüketmek. Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı. Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiatanın, patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor."

Bağırsak alzaymırı başınıza iş açabilir

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