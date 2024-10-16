Bağırsak enfeksiyonuna ne iyi gelir? Bağırsak enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir? Antibiyotik bağırsak enfeksiyonuna iyi gelir mi?

Gastroenterit ve gastrointestinal enfeksiyon olarak da isimlendirilen bağırsak enfeksiyonu, midede ya da bağırsakta birçok virüs, bakteri ya da parazitin neden olması ile ortaya çıkan iltihaplanmadır. Herkesin başına gelebilecek olan bu iltihaplanma durumu, mutlaka takip ve tedavi edilmelidir. Aksi takdirde ciddi daha büyük sorunlara yol açılabilir.

Bağırsak enfeksiyonu neden olur?

Bağırsak enfeksiyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Neden olan çeşitli mikroorganizmalar farklı başlıklar altında incelenir ve araştırılır. Bu mikroorganizmalar şunlardır:

Parazitler: Bağırsak solucanları ya da tenya benzeri parazitler, bağırsakta enfeksiyon sorunlarına neden olabilir.

Bakteriler: E,Coli, salmonella gibi çeşitli bakteriler, bağırsaklarda enfeksiyona neden olabilir.

Viral enfeksiyonlar: Norovirüs, rotavirüs gibi virüs türleri, en çok çocuklarda olmak üzere görülür ve bağırsaklarda bulunur.

Bağırsak enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Çocuklarda ya da yetişkin bireylerde görülebilen bağırsak enfeksiyonu sorununa iyi geldiği bilinen birçok yöntem vardır. Bazı besinlerin yiyeceklerin ya da içeceklerin de bu sorunu giderdiği bilinir. En doğrusu doktor tavsiyesi ile alınan besinler ya da ilaçlardır ancak bazı doktorlarında uygun ördüğü yöntemler arasında şunlar yer alır:

Papatya çayı

Rezene çayı

Nane çayı

Limonlu su

Ballı zencefil çayı

Sarımsaklı çay

Salin solüsyonu

Su, tuz ve çeker karışımı solüsyonlar

Probiyotik besinler

Bağırsak enfeksiyonu nasıl geçer?

Bağırsak enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi birbiriyle ilgilidir. Görülen belirtiler, tedavi yöntemlerini de belirler. Doktorun müdahalesi ile yaptığı muayene ve testler soncunda hasta için en uygun olan tedavi yöntemi belirlenir.

Çok sık görülen bu rahatsızlık, çocuk ya da yetişkin her yaştan insanda ortaya çıkabilmektedir. Doğru gıda alımı, bolca dinlenme ve en çok da bol sıvı tüketimi bu rahatsızlıkla baş etmenin en etkin yolları olarak bilinir.

Bağırsak enfeksiyonu olan hasta ne yemeli?

Bağırsak enfeksiyonu yaşadığı tespit edilen hastalara özellikle belirli besinler yiyecekler ve içecekler tüketilmesi önerilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Kefir

Yoğurt

Turşu

Prebiyotik ve Probiyotik ürünler

Lifli gıdalar

Soğan

Sarımsak

Muz

Kepekli tahıllar

Kuşkonmaz

Bağırsak enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir?

Bir uzman tarafından kişiye bağırsak enfeksiyonu tanısı koyulduktan sonra doktorun önerdiği tedavi süreci başlatılır. Hastanın verilen tavsiyelere birebir uyması, belirlenen ilaçların belirtildiği sürelerde kullanılması gerekir.

Özellikle bazı içecek ve yiyeceklerin tüketilmesi önerilirken, bu süreçte uzak durması gereken çeşitli gıdalar da vardır. Bol şekerli ve yağlı gıdalar ile baharatlar bunların başında gelir. Ayrıca çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerekir.

Antibiyotik bağırsak enfeksiyonuna iyi gelir mi?

Yapılan tetkiklerin ve muayenenin ardından doktor tarafından belirtilen ilaçların kullanılması gerekir. Uygun gördüğü takdirde doktor, çeşitli ilaçlar da önerebilir. Antibiyotiklerin ise, parazit ve virüslerden kaynaklı olan enfeksiyonları temizleme konusunda yardımcı olmadığı bilinmektedir.

Bu süreçte doktorun da önerisiyle probiyotik gıdalarla beslenmek önemlidir. Ayrıca patates haşlaması, pirinç haşlaması da bu süreçte önerilen diğer gıdalar arasında yer alır. Enfeksiyon kaynaklı ishali önlemek için bu gıdalar yardımcı olur. Su tüketimi de bu süreçte önemlidir.