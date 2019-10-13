"Bağırsak florasındaki bozukluk nörolojik hastalıkları tetikleyebiliyor"

AYBÜKE İNAL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uygun, bağırsak florasındaki bozulmanın alzaymır, demans, parkinson, MS, şizofreni gibi nörolojik hastalıklara sebep olabildiğini söyledi.

Uygun, bağırsak sağlığının önemi ve bağırsaktaki değişimin vücuda etkisini AA muhabirine anlattı.

İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için üç vazgeçilmez bulunduğunu belirten Uygun, bunların mikrobiyota yani bağırsaklardaki canlılar, bağışıklık sistemi ve sindirim sistemindeki mukozal bütünlük olduğunu ifade etti.

Uygun, bağırsaklarda 100 ila 160 trilyon canlı yaşadığını vurgulayarak, bu canlıların yüzde 90 oranında dengede kalmasıyla vücudun sağlıklı olacağını, bu oranın yüzde 60 seviyesine inmesiyle çeşitli hastalıkların görülebileceğini söyledi.

Bağırsaktaki bu canlıların dengesi bozulduğunda, yalnızca 3 veya 4 canlının hakim hale geldiğine dikkati çeken Uygun, "Sindirim sisteminin içini döşeyen mukozanın bütünlüğü bozuluyor, kanlı kolit denilen ülseratif kolit ve crohn hastalığı gelişebiliyor. Ayrıca bağırsak florasındaki bozulma ile serotonin ve asetil kolin gibi beyin için önemli hormonların büyük çoğunluğu bağırsaktan salgılanamıyor ve beyinde bunların eksikliği ortaya çıkıyor. Böylece alzaymır, demans, parkinson, MS, şizofreni gibi nörolojik hastalıklar meydana gelebiliyor." dedi.