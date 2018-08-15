Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir? Bağırsak kanseri yemesi gerekenler

Bilim insanları neden lahana, brokoli ve kale (kıvırcık lahana) gibi sebzelerin, bağırsak kanseri riskini azalttığını bulduklarını açıkladı.
Bu tür sebzelerin bağırsaklara faydalı olduğu biliniyordu, ancak bunun nedenleri ayrıntılarıyla ortaya konmamıştı.
İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü'nün uzmanları, sebzeler sindirilirken kanserle mücadele eden kimyasalların salgılandığını tespit etti.
Çalışmada, fareler ve laboratuar ortamında büyütülen bağırsakların zarında sebzelerin nasıl değişikliklere yol açtığı incelendi.
Bağırsakların yüzeyi de, deri gibi dört ila beş günde bir değişiyor.
Ancak sürekli gerçekleşen bu değişimin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor, çünkü aksi takdirde kanser ya da bağırsak iltihaplanmasına yol açıyor.
Bilim dergisi Immunity'de yayımlanan araştırmada, turpgillerden bitkilerin hayati önemde olduğu görüldü.
'BROKOLİLER HAMUR GİBİ OLMASIN'
Uzmanlar, bu tür sebzelerin çiğnenmesiyle açığa çıkan indol-3-karbinol adlı bir kimyasalı inceledi.
Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlardan Dr. Gitta Stockinger "Bu sebzeleri fazla pişirmeyin, yani brokolileriniz hamur gibi olmasın" dedi.
Bu kimyasal madde, sindirim sistemindeki yolculuğunu sürdürürken, midedeki asitler tarafından değişkliğe uğratılıyor.
Bağırsakların alt kısmına ulaştığında, bağırsak zarını yenileyen kök hücrelerin ve iltihaplanmayı kontrol eden bağışıklık sistemi hücrelerinin davranışlarını değiştiriyor.
Araştırmada, indol-3-karbinol yönünden zengin beslenmenin genleri nedeniyle büyük risk altında olan farelerde bile kanseri önlediği görüldü.
Böyle beslenilmediğinde de, bağırsak hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğaldığı görüldü.
Dr. Stockinger "Farelerde tümör oluşmaya başladığında bile uygun beslenmeye geçtiğimizde tümörün büyümesi durdu" diye ekledi.
BAĞIRSAK KANSERİNİN BELİRTİLERİ:
Dışkıda kan görülmesi
Tuvalete daha sık gitmek gibi bağırsak alışkanlıklarında
Karın ağırısı, şişkinlik ve rahatsızlık
Dr. Stockinger bulguların "iyimser olmak için bir neden" diye tanımladı.
Yediği et miktarını sınırlayan Stockinger, şimdi daha çok sebze tükettiğini belirtti.
BBC'ye konuşan Stockinger "Aldığımız beslenme tavsiyeleri sık sık değişiyor, çok kafa karıştırıcı bir şey. 'Bunu yemek faydalı' denmesi benim için yeterli değil. Bu çalışmayla moleküler düzeyde sistemin nasıl çalıştığını tespit ettik" dedi.
İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Prof. Tim Key de "Bu çalışma, brokoli ve lahana gibi sebzelerde bağırsak kanseri riskini azaltanın sadece lifleri değil, bu sebzelerde bulunan moleküller olduğunu gösteriyor. Bu sebzelerdeki moleküllerin insanlarda da aynı etkiyi yapıp yapmadığını görmek için yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Ancak bu arada daha fazla sebze tüketmek için çok fazla neden var" diye konuştu.
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