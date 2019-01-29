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‘Bağırsak mikropları gıda alerjilerinin gelişmesini önleyebiliyor’

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Bağırsak mikroplarının gıda alerjilerinin gelişmesini önleyebildiğini belirten Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Bağırsak mikroplarının gıda alerjilerinin gelişmesini önleyebildiğini belirten Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, “Bağırsak florasının sağlıklı olması için sağlıklı bir diyet (Akdeniz diyeti gibi), antibiyotik ve gıda katkı maddelerinden uzak durmak, kaliteli uyku, egzersiz gibi önlemler almak gerekiyor” dedi.
Bir derginin son sayısında yer alan bilimsel araştırma yazısında, Amerika Chicago Üniversitesi ve İtalya’dan Naples Federico Üniversitesinin ortak çalışmasında bebeklerin bağırsak floralarında bulunan bazı bakteriler farelere nakledildiğinde gıda alerjisi oluşmadığı gösterildi. Alerjik bebeklerin bağırsak bakterileri farelere nakledildiğinde ise gıda alerjisi oluştuğu görüldü. Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, bağırsak mikroplarının gıda alerjilerinin gelişmesini önleyebildiğini söyledi. Türkiye’de giderek artan gıda alerjilerine ilişkin olarak ilginç sonuçların ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Karakan, şunları kaydetti:
“Amerika Chicago Üniversitesi ve İtalya’dan Naples Federico Üniversitesinin ortak çalışması bizlere gösteriyor ki alerjiler, özellikle de gıda alerjisi bağırsak florası ile yakından ilişkili ve alerjinin dışkı nakli ile aktarılabileceğini gösteren ilk çalışma. Bu açıdan bilimsel açıdan oldukça önemli bir çalışma. Bağırsak florasının sağlıklı olması insan sağlığı açısından kritik öneme sahip. 2019 yılının ilk ayında yayınlanan birçok çalışma bunu destekliyor. Bağırsak florasının sağlıklı olması için sağlıklı bir diyet (Akdeniz diyeti gibi), antibiyotik ve gıda katkı maddelerinden uzak durmak, kaliteli uyku, egzersiz gibi önlemler almak gerekiyor.”

“Hastaların bağırsak bakteri yapısı analiz edildi”
Son yapılan bilimsel çalışmaların tıp dünyasında heyecan oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Karakan, Amerika’da yeni yayınlanan bir diğer çalışmada ise insanın biyolojik yaşının bağırsak florasının analizi ile ortaya koyulabileceğini gösterdiğini kaydetti. Yapılan bu bilimsel çalışma için 3 bin 663 insanın bağırsak bakteri florasının analiz edildiğini dile getiren Karakan, “Bu bilimsel çalışma için seçilen insanların üçte biri 20-39 yaş, üçte biri 40-59, üçte biri ise 60-90 yaş aralığındaydı. Yapay zekâ kullanılarak hastaların bağırsak bakteri yapısı analiz edildi. Bilgisayar bu yapıyı öğrendikten sonra diğer bir grup üzerinde yaş tahmini yapıldı. Bilgisayar sadece bakteri analiz raporuna bakarak, 4 yıl hata payı ile bu kişilerin yaşlarını tahmin etti” diye konuştu.

“Önemli sonuçlar ortaya çıkaracak”
Araştırmacılar için insanın gerçek yaşının takvim yaşından çok biyolojik yaşı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Karakan, “Birçok araştırmacıya göre bilimsel açıdan bağırsak bakteri yapısının bu açıdan çok daha gerçekçi bir bilgi taşıdığını iddia ediyorlar. İncelenen bakterilerden hangisinin uzun yaşam ile ilgili olduğu ise yapılacak çalışmalarda analiz edilecek ve bu da bizler açısından oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkaracak” dedi.

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