HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsak temizliği faydaları nelerdir?

Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsak temizliği faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.11.2024 12:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuttaki her organın farklı bir işlevi bulunur. Bu organlar çeşitli nedenlere bağlı olarak işlevlerini yitirirlerse çeşitli hastalıkların belirtileri görülmeye başlar. Eğer zamanında müdahale edilmez ve bir doktora danışılmazsa bu rahatsızlıklar daha büyük hastalıklara yol açabilir. Peki bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsak temizliği faydaları nelerdir?

Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsak temizliği faydaları nelerdir?

Tüm diğer organlar gibi bağırsakların da vücutta önemli işlevleri vardır. Bağırsaklar vücuttaki ikinci beyin olarak adlandırılır ve bağırsak sağlığı son derece önemlidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi bağırsakları korumanın en etkin yollarından biridir. Sindirim sisteminin merkezinde yer alan bağırsaklar temiz tutulmalı ve bağırsaklara zarar verecek besinlerden kaçınılmalıdır.

Bağırsak temizliği nedir?

Sağlıklı bağırsaklar vücudun genel sağlığı için çok önemlidir. Kalın ve ince bağırsak olmak üzere iki farklı kısımdan oluşan bağırsaklar sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bağırsak, anüs ile mide arasında yer alır ve tüp biçimindedir.

Bağırsak temizliği de insan sağlığı için son derece önemli olduğu için kişilerin beslenme rutinlerine dikkat etmesi gerekir. Çeşitli yollarla bağırsak temizliğini sağlayabilmek mümkün olur. Belirtiler görüldüğünde bağırsak temizliği için vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

Bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Bağırsak temizliğini sağlayabilmek için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler su tüketiminden beslenme rutinine kadar çeşitlilik gösterir. Şu maddeler bağırsak temizliği için geçerli kabul edilir:

  • Bol su içmek
  • Stresten uzak durmak
  • Diyet listelerinde bol lifli gıdalar eklemek
  • Düzenli egzersiz yapmak ve hareket etmek
  • Probiyotik açısından zengin ürünler tüketmek
  • Şekerden uzak durmak
  • İşlenmiş gıdalar tüketmemek

Eğer doktor bir sakıncası olmadığını söylediyse bağırsak temizliği karbonat ile de yapılabilir. Yemeklerden birkaç saat sonra tüketilen karbonatlı su gaz oluşumunu engelleyeceği için hazımsızlığa da iyi gelir.

Bağırsak temizliği faydaları nelerdir?

Genel vücut sağlığı için bağırsakların sağlıklı olması gerekir. Bağırsakların temiz tutulması için gerekli şekilde beslenmek ve doktorların önerdiği biçimde hareket etmek gerekir. Vücuttaki enerji oranını da etkileyen bağırsaklar temiz tutulmalıdır.

Doğal bitki çayları bilinçli bir şekilde tüketildiğinde de bağırsak sağlığını destekleyicidir. Diyetisyen önerisi ile oluşturulan diyet listeleri ve verilen egzersiz düzenine uyarak bağırsak sağlığını koruyabilmek mümkün olur.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sağlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.