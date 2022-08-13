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Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

13.08.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes gaz çıkarır. Sindirim sisteminin rutin bir eylemi olan gaz çıkarmak her ne kadar sosyal hayatta utanılacak bir şey olsa da sağlıklı olduğunuzun belirtilerinden biridir. Gaz çıkaramamak sağlığınızda bazı sorunlar olduğunun işareti olabilir. Çıkardığınız gazın kokusu bile sağlığınız hakkında ipuçları verebilir. Bu yüzden geldiği zaman tutmamak en iyisi. Şişkinliği önleyip daha az gaz çıkarmak için alabileceğiniz önlemler var.

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

İster gaz çıkarma ister osurma deyin. Bağırsaklardan fazla havanın gaz yoluyla salınması çok doğal bir süreçtir. Ancak birçok kişinin bildiği gibi, bazı günlerde utanç verici durum normalden daha yaygın olabilir ve bir dizi soruna neden olabilir. Sık sık oluyorsa, osurmayı vücudunuzun içinde bir şeylerin doğru olmadığı anlamına gelen bir uyarı olarak düşünebilirsiniz. Genellikle son zamanlarda yediğiniz yiyeceklere, yemeğinizi ne kadar çabuk yuttuğunuza bağlı olabilir, ancak bazen daha ciddi bir durum söz konusu olabilir.

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Gaz yapan yiyeceklerden uzak durarak şişkinliğin ve fazla gaz çıkarmanın önüne geçebilirsiniz.

GAZ YAPAN BESİNLER

Düzenli olarak osurmak normaldir, hatta sağlıklıdır. Bununla birlikte, normalden daha sık gaz çıkarmak, normalden daha fazla hava yutmaktan veya sindirimi zor yiyecekler yemekten kaynaklanabilir. Ayrıca tekrarlayan hazımsızlık veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sistemini etkileyen altta yatan bir sağlık sorunuyla da ilişkili olabilir.

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Şişkinliği artıran ve gaz çıkarmaya neden olan yiyecekler şu şekilde:

  • Fasulye
  • Mercimek
  • Gazlı içecekler
  • Brokoli ve lahana
  • Soğan
  • Arpa
  • Çavdar
  • Süt ürünleri
  • Elma
  • Sarımsak
  • Çiğ sebzeler
  • Yeşil muz
  • Beyaz ekmek
  • Yapay tatlandırıcılar
  • Şarküteri ürünleri


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Anahtar Kelimeler:
gaz çıkarma
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