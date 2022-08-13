Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

İster gaz çıkarma ister osurma deyin. Bağırsaklardan fazla havanın gaz yoluyla salınması çok doğal bir süreçtir. Ancak birçok kişinin bildiği gibi, bazı günlerde utanç verici durum normalden daha yaygın olabilir ve bir dizi soruna neden olabilir. Sık sık oluyorsa, osurmayı vücudunuzun içinde bir şeylerin doğru olmadığı anlamına gelen bir uyarı olarak düşünebilirsiniz. Genellikle son zamanlarda yediğiniz yiyeceklere, yemeğinizi ne kadar çabuk yuttuğunuza bağlı olabilir, ancak bazen daha ciddi bir durum söz konusu olabilir.

Gaz yapan yiyeceklerden uzak durarak şişkinliğin ve fazla gaz çıkarmanın önüne geçebilirsiniz.

GAZ YAPAN BESİNLER

Düzenli olarak osurmak normaldir, hatta sağlıklıdır. Bununla birlikte, normalden daha sık gaz çıkarmak, normalden daha fazla hava yutmaktan veya sindirimi zor yiyecekler yemekten kaynaklanabilir. Ayrıca tekrarlayan hazımsızlık veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sistemini etkileyen altta yatan bir sağlık sorunuyla da ilişkili olabilir.

Şişkinliği artıran ve gaz çıkarmaya neden olan yiyecekler şu şekilde:

Fasulye

Mercimek

Gazlı içecekler

Brokoli ve lahana

Soğan

Arpa

Çavdar

Süt ürünleri

Elma

Sarımsak

Çiğ sebzeler

Yeşil muz

Beyaz ekmek

Yapay tatlandırıcılar

Şarküteri ürünleri



