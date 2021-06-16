Bağırsakları vücudunun dışında olan adam yardım bekliyor

Plastik sektöründe çalışan 38 yaşındaki Hasan Mapçı’ya 2011 yılında crohn hastalığı tanısı konuldu. İlk yıllarda ilaç tedavisi alan ve işe devam eden Mapçı’nın vücudunda yıllar geçtikte yaralar fazlalaştı ve doktorlar ince bağırsağı karın dışına çıkarttı.

Ölüm riski olduğu için ince bağırsağı geri vücudunun içine alınamayan Mapçı, ameliyatının özel hastanelerde yapılabileceğini ancak bunun da 50 bin lira ücreti olduğunu belirtti.

"BİRİLERİNİN ELİNE BAKMAK ZORUNDAYIM"

Bütün riskleri göze alarak ameliyat olup tekrardan çalışmak istediğini söyleyen Mapçı, “En son ameliyat olduktan sonra ince bağırsağım dışarıya alındı. Kalın bağırsaktaki yaranın tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bunun SGK tarafından yapılmadığını biliyorum. Özel hastanelerde ameliyat olabiliyorum ama ona da gücüm yetmiyor. Benim araştırmalarıma göre 50 bin lira tutuyor bu ameliyat. Ben bu şekilde çalışamıyorum. Birilerinin eline bakmak zorundayım” diye konuştu.

"ÖMÜR BOYU BU ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Ailesinden de herhangi bir destek alamadığını belirten Mapçı, “Tek isteğim iyileşip geri kendi başıma hayat mücadelesi vermek. Devlet hastanesindeki doktorlar yaranın aşırı boyutta olduğu için risk almıyorlar. Ömür boyu bu şekilde yaşamak istemiyorum” dedi.

