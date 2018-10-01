Bağırsaklarımız neden 'ikinci beynimiz'?

Hangi organınızda omuriliğinizden daha çok sinir hücresi vardır ve merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket eder? Bağırsak ilk yanıtınız olmayabilir. Ancak bağırsaklarımızda milyonlarca sinir hücresi vardır ve bu yüzden "ikinci beynimiz" adı verilir. Sindirim sistemimiz, yediklerimizi işlemenin çok ötesinde görevler yapar. Sindirim sisteminde yaşayan mikroplar, sağlığımızı çok yakından etkiliyor. Uzmanlar, bağırsak sağlığımızı geliştirmenin, bağışıklık sistemimize katkıda bulunup bulunamayacağını ve akıl hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olup olamayacağını araştırıyor. İşte bağırsaklarımızla ilgili bazı gerçekler: 1. Özerk bir sinir sistemi Bağırsak sağlığı konusunda doktodası bulunan diyetiysen Dr. Megan Rossi, "Vücüdümuzdaki bütün organlardan farklı olarak bağırsak kendi başına faaliyet gösterebilir. Kendi kararlarını verebilme özerkliği vardır ve ne yapacağını söylemesi için beyine ihtiyacı yoktur" diyor. Bağımsız aklına Enterik Sinir Sistemi (ENS) denir merkezi sinir sisteminin ve sadece sindirim sistemini düzenleyen bir alt bölümüdür.

Sistem bir sinir hücreleri ağıdır ve miğdeyle sindirim sistemi üzerinde bulunur. ENS normalde merkezi sinir sistemiyle, otomatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi üzerinden iletişim kurar. 2. Bağışıklık sistemi hücrelerimizin yüzde 70'i bağırsaklarımızda Dr. Megan Rossi'ye göre bağırsak sağlımız bu nedenle, hastalıklara karşı bağışıklığımızı geliştirmemizde hayati önemde. Rossi ayrıca son araştırmalara göre sindirim sorunları yaşamanın, grip gibi sık görülen hastalıklara yakalanma riskini daha da artırdığını söylüyor. 3. Dışkımızın yüzde 50'si bakteri Dışkımız sadece yediklerimizden kalanlar değil. Aslında dışkıda bulunan bakterilerin bir çoğu vücudumuza yararlı. Bu nedenle dışkı nakli, bağırsaklarında "kötü" bakterileri çok fazla artan insanlar için yaşamsal önemde bir tedavi. Gaita nakli diye de bilinen tedavi, sağlıklı birinin dışkısındaki bakterilerin, bir başka kişiye nakli. Konu buraya gelmişken, Dr. Rossi'ye günde kaç kere tuvalete gitmenin sağlıklı olduğunu sorduk. Araştırmalar göre günde üç kereden haftada üç kereye kadar olan bir yelpazenin normal kabul edildiğini söyledi. 4. Farklı yiyecekler, bağırsaklarınızda mikropların sağlığını artırıyor Bağırsaklarımız trilyonlarca mikroba ev sahipliği yapıyor.