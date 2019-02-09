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Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği 'depresyona neden oluyor'

09.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Flaman bilim insanları, bağırsak floryası ile ruh sağlığı arasında doğrudan bağlantı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bazı bakterilerin eksikliği depresyona neden oluyor.

Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği 'depresyona neden oluyor'

Flaman bilim insanları, bağırsak florası ile zihinsel sağlık arasında doğrudan bağlantı olduğunu kanıtladı.

Araştırmaya göre, bağırsaktaki bazı bakterilerin eksik olması, insan davranışlarını etkiliyor ve depresyona yol açıyor.

Belçika'daki Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi, 2012 yılından bu yana 5 binden fazla gönüllünün dışkı örneklerini inceliyor.

Flaman Bağırsak Flora Projesi adlı çalışma kapsamında, mutsuz ya da depresyondaki insanların bağırsak hareketleri incelendi. Araştırmaya göre, bağırsak florası ile depresyon arasında bağlantı olduğu kanıtlandı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Jeroen Raes, depresyondaki insanlarda, mutlu insanlarda bulunan bazı bağırsak bakterilerinin daha az olduğunu saptadıklarını söyledi.

Belçikalı profesöre göre, depresif kişilerde özellikle 'Dialister' ve 'Coprococus' adlı bağırsak bakterisi önemli oranda az. Bu iki bakterinin ortak özelliği, bağırsakta iltihabı baskılayan maddeler üretmesi.

Prof. Dr. Raes, "Bu çok ilginç. Çünkü, diğer araştırmalardan, depresyonun sinir sistemi iltihabıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz" diyor.

Nedensel bağlantı konusunda araştırmalar sürüyor

Flaman uzman, bu nedenle bağırsak iltihabı ile depresyon arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor.

Belçikalı araştırmacılar, bağırsak florası ile depresyon arasındaki bağlantının kanıtlandığını vurguluyor. Ancak nedensel bağlantı konusunda araştırmalar sürüyor.

Prof. Dr. Raes, farelerde yapılan deneye göre bağırsak florası, davranış değişikliğine neden olduğunu söylüyor. Yani, bağırsak florasındaki değişim depresyonu tetikliyor.

Flaman araştırmacılar, insan sinir sistemi ile etkileşime girebilecek bakterileri tanımlamak için bir bilgisayar tekniği geliştirdi.

Şimdi, bağırsak florasının insan davranışlarını somut olarak nasıl etkilediği araştırılıyor. Uzmanlar, gelecekte bağırsak florasından elde edilen bakterilerin ilaç olarak kullanılabileceğini ve depresyonlu hastalarda eksik olan bakterilerin bu sayede tamamlanarak, hastalığın tedavi edilebileceğini düşünüyor.

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