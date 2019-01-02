Ülkede bir gelenek olarak yaşatılan etkinlik, Vancouver, Halifax, Calgary, Toronto, Charlottetown ve Oakville kentlerinde büyük katılımla gerçekleşti.

Bağış toplamak için buz gibi suya girdiler

Vancouver'da ilk kez 1920 yılında başlatılan Kutup Ayısı Dalışı, bu yıl 99'uncu kez düzenlenerek ülkedeki en eski organizasyon oldu.

Ülkede kış şartlarının ağır geçtiği Charlottetown ve bazı kıyı kentlerinde de Kanadalılar, kalın buz katmanları kırılarak açıldıktan sonra soğuk sulara daldı.

Oakville sahilindeki Coronation Park'ta toplanan 5 bin kişiden 700'ü gruplar halinde göle girdi.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu güneşli bir kış günündeki etkinlik boyunca farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlendi.

Göle dalacak katılımcılara sıcak çikolata ve kahve ikram edilen etkinlikte, sandviç ve içecek satışı da yapıldı. Satışlardan elde edilen gelir, organizasyonun bağış kutusuna kaldı.

Etkinlik öncesi AA muhabirine konuşan Courage kardeşlerin annesi Gaye Courage, 1985 yılında üniversite öğrencisi olan oğullarını, o yıl "Kalkın ve güzel bir şeyler yapın." diyerek Ontario Gölü'ne yüzmeye gönderdiğini söyledi. Gaye Courage, "Bir yıl sonra aynı şeyi bu kez 200 arkadaşla yaptılar. Şimdi ise binlerce kişiyle hayır için yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Organizatörlerden Trent Courage ise bugüne kadar düzenledikleri etkinliklerle 1,8 milyon dolar bağış topladıklarını ifade etti. Trent Courage, uluslararası bir insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa yaptıkları ve "Su İçin Su" adını verdikleri bu etkinlikten elde ettikleri bağışlarla bugüne kadar Ruanda, Mali, Tanzanya, Batı Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Senegal, Etiyopya, Nikaragua, Zambiya, Uganda ve Afganistan gibi ülkelerde su kuyuları açarak halkın temiz suya erişimini sağladıklarını anlattı.