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Bağış yaptı, cezadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Gizem D., kendisine arkadaşları arasında kurdukları WhatsApp grubundan hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulunduğu Sinem S.

Bağış yaptı, cezadan kurtuldu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Gizem D., kendisine arkadaşları arasında kurdukları WhatsApp grubundan hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulunduğu Sinem S. ile 'bağış yapma' şartıyla uzlaştı. Sinem S., Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) 100 lira bağış yaptı, soruşturma dosyası kapandı.
Gizem D., arkadaşları arasında kurdukları WhatsApp grubundan kendisine hakaret edip küçük düşüren mesaj yazdığı iddiasıyla Sinem S. hakkında şikayette bulundu. Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonucunda, Sinem S. hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı Özcan Altınok, kendisine hakaret edildiğini öne süren Gizem D. ile görüşüp uzlaşma şart ve talebini aldı. Gizem D., bir sosyal yardımlaşma kurumuna bağışta bulunması karşılığında Sinem S. ile uzlaşabileceğini söyledi. Müşteki Gizem D.'nin talebini kabul eden Sinem S., LÖSEV'e 100 liralık bağışta bulundu ve bağış makbuzunu uzlaştırmacıya teslim etti. Uzlaşma sağlanması üzerine Sinem S. hakkında 'hakaret' suçlamasıyla açılan dosya kapandı.

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Bağış yaptı, cezadan kurtulduBağış yaptı, cezadan kurtuldu

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