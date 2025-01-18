Bağışıklığa doğal kalkan: Bu karışımı günde 2 kez tüketmek boğazı temizliyor!

Çarşamba ilçesinde aktarlık yapan Samet Kınık, vatandaşların son dönemde doğal ürünlere olan ilgisinin arttığını belirterek, özellikle boğaz rahatsızlıklarına karşı önerilerde bulundu.

DOĞAL ÜRÜNLER ÖNERİLİYOR

Kınık, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için vatandaşlara ıhlamur, kuşburnu, tarçın, papatya, ada çayı, zerdeçal, zencefil ve defne yaprağı gibi doğal ürünleri önerdiklerini söyledi.

IHLAMUR, ZENCEFİL, ZERDEÇAL, ADA ÇAYI...

Ihlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlerin önemine dikkat çeken Aktar Samet Kınık, “İnsanlar artık ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlere yöneliyor. Biz de bu ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz.

BOĞAZ TEMİZLEYEN KARIŞIM

Bu yıl boğaz rahatsızlıklarında ciddi bir artış var. Bu yüzden ada çayını daha sık kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, boğaz temizliği için sirke öneriyoruz.

Sirkeyi, kozalak şurubu ve pekmezle karıştırarak macun yapabilirler. Günde iki-üç kez bu karışımdan tüketerek boğazlarını temizleyebilirler" ifadelerini kullandı.

(İHA)