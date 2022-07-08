Bağışıklığı çelik gibi yapar, kolesterolü düşürür, göbek yağlarını cayır cayır yakar! Etkisini hissedeceksiniz! Havucun faydaları...

Havucun faydalarını öğrenen inanamıyor! Zengin vitamin ve mineral içeriği olan havuç, sizi birçok hastalığa karşı korur ve güçlendirir. Özellikle göz sağlığına olan faydasıyla ön plana çıkan havuç, gözleri korur, katarakt gibi göz hastalıklarının oluşmasını engeller ve gece körlüğü tehlikesini minimuma indirir.

Yapısında bulunan vitaminler, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Vücutta kolajen üretimini arttırır. Havuç, lif açısından da önemli bir besindir. Bu sayede kolesterol düşürür ve kalp sağlının korunmasına yarar sağlar ayrıca tansiyon düşürücü etkisi bulunduğundan dolayı yüksek tansiyon hastaları tarafından da tüketilebilir.

HAVUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Havucun faydaları özellikle Beta-karoten ve lif içeriğine bağlanabilir. Bu kök sebzeler de iyi bir antioksidan, potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Diğer besinler arasında A, E, Folat, çinko ve demir bulunur.

MEME VE KOLON KANSERİNİ ÖNLER

Beta-karoten tüketimi, başta akciğer kanseri olmak üzere, birkaç kanser riskini azaltmıştır. Ortalama bir havuç yaklaşık üç miligram beta-karoten içerir. Havucun faydaları üzerine yapılan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar lif bakımından zengin havuç yemeğinin kolon kanseri riskini yüzde 24 oranında azalttığını bulmuşlardır. Havuç yiyen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının beş ila sekiz kat daha az olası olduğu düşünülmektedir.

KOLESTEROLÜ DÜZENLER

Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Havucun faydaları üzerine yapılan araştırmaları bu konuda ne kadar destekleyici olduğunu kanıtlıyor. Düzenli havuç tüketimi kolesterol seviyelerini azaltır. Bu nedenle, kalp ile ilgili sorunları önlemek için sağlıklı bir dozda havuç tüketmek gerekmektedir.

DİYABET KONTROLÜ

Havucun faydalarından biri de içerisindeki karotenoidlerden dolayı kan şekeri regülasyonu için iyi olmasıdır.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Havuç yağı kuru ciltler kullanılabilir, çünkü cildi daha yumuşak, pürüzsüz ve daha sıkı yapar. Dahası, havuç suyunun mide ve gastrointestinal sağlığı geliştirdiği kanıtlanmıştır.

DÜŞÜK KAN BASINCI

Havucun faydalarından biri de daha düşük kan basıncı. Bilimsel araştırmalar, havuçta bulunan kumarinin hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Yüksek tansiyon, doğrudan ateroskleroz, felç ve kalp krizleriyle bağlantılıdır, yani bu havuçların kalp sağlığı için faydalı başka bir yönü.

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Havuç bir dizi antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek için idealdir.

Sadece bu değil, zengin bir C vitamini kaynağı olarak beyaz kan hücrelerinin aktivitesini uyarır ve bu da insanların bağışıklık sistemindeki en önemli unsurlardan biridir.

SİNDİRİMDE YARDIMCI

Çoğu sebze gibi havuç da önemli miktarda diyet lifine sahiptir ve lif, iyi sindirim sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biridir.

Lif, dışkının sindirim yolu boyunca düzgün bir şekilde geçmesine yardımcı olur ve peristaltik hareketi ve gastrik sıvıların salgılanmasını uyarır.

Bu kabızlık gibi durumların şiddetini azaltır ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklardan kolon ve midenizi korur.

Lif ayrıca fazla LDL kolesterolü (kötü kolesterol) arterler ve kan damarlarından atmaya yardımcı olarak kalp sağlığını da güçlendirir.

AĞIZ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Havuç, ağız sağlığı için de oldukça faydalıdır. Havuçlardaki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve aynı zamanda diş etlerini uyarır ve fazla tükürük salgılar.

Tükürük alkali bir maddedir ve sıklıkla kavite (diş çürüğü), ağız kokusu ve diğer ağız sağlığı risklerine yol açabilen bakteriler ve yabancı cisimlerle savaşır. (Posta)



